Президент Сербии сообщил о перемещении военных отрядов в Косово на север

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у него есть информация о перемещении военных отрядов в Косово на север республики, где преимущественно проживают сербы. Об этом сообщает N1.
«Возможно, они перемещаются, чтобы контролировать озеро [Газиводе], демонстрируют мышцы и контролируют зеленые переходы на севере, чтобы помешать любому ввозу товаров», — сказал Вучич. По его словам, поступили сведения, что силы НАТО в Косово были готовы остановить чье-то наступление. Вучич добавил, что Белград продолжит следить за ситуацией.
20 ноября Косово в третий раз не удалось вступить в Интерпол, так как республика не сумела добиться одобрения двух третей голосующих стран. Александр Вучич назвал это «победой» для Сербии. Премьер Косово Рамуш Харадинай упрекнул Белград в агрессивной позиции.
Накануне власти Косово объявили о введении 100-процентного тарифа на импорт любых товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины на фоне роста напряженности в отношениях. Исключение сделали для товаров, которые производятся международными брендами на территории Сербии и Боснии. Сербские власти назвали это решение нецивилизованным.