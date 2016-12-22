Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем Twitter, что Косово готово к заключению соглашения с Сербией. По его словам, после встречи с главой Косово Хашимом Тачи они «договорились, что настало время прийти к соглашению». Болтон добавил, что США готовы помочь Белграду и Приштине «достичь этой исторической цели».

В начале ноября Тачи прибыл в Париж на церемонию празднования столетия окончания Первой мировой войны, где пообщался с президентом Владимиром Путиным. По словам главы Косово, российский лидер заверил, что Москва поддержит мирный договор между Сербией и Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, в Белграде не признали этого и считают республику Автономным краем Косово и Метохия. Россия также не признает независимость Косово.