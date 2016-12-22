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СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии €300 млн
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СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии €300 млн
Политика, 06:47
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СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии €300 млн
Парламент Косово проголосовал за создание собственной армии. На закупку вооружения и оборудования для нее местные власти готовы за три года потратить до €300 млн, выяснила хорватская газета Večernji list
Немецкие солдаты международных сил под руководством НАТО в Косово (Фото: Visar Kryeziu / AP)

​Власти республики Косово планируют в ближайшие три года потратить на вооружение создаваемой ими армии до €300 млн. Об этом сообщает хорватское издание Vecernji list, корреспондент которого спустя два дня после утверждения Приштиной закона об учреждении собственной армии побывал в казармах косовских военных.

За закон о создании армии, несмотря на сопротивление части международного сообщества и Белграда, парламент Косово в первом чтении проголосовал в октябре. В частности, депутаты одобрили три документа, которые усиливают полномочия Сил безопасности Косово (СБК), превращая их в полноценные вооруженные силы. Они, согласно решению местных властей, будут состоять из 5 тыс. военнослужащих.

Силы безопасности Косово, как поясняет Vecernji list, до сих пор были задействованы в ограниченном количестве миссий. Например, сохранение целостности и суверенитета Косово, по информации издания, до настоящего момента являлось задачей исключительно международных сил под руководством НАТО («Силы для Косово», СДК), у которых на этой территории присутствует 4 тыс. военнослужащих и которые спустя почти два десятилетия после окончания военных столкновений в Косово продолжают присутствовать в республике (формирования были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и вошли в Косово 12 июня 1999 года).​

Однако теперь, после решения преобразовать силы безопасности республики в армию, сохранение целостности и суверенитета Косово будет задачей вооруженных Сил Косово, поясняет Vecernji list.

Силы безопасности Косово, как напоминает издание, были созданы в январе 2009 года, после провозглашения независимости республики, для оказания помощи силам НАТО. Военную форму и немецкие военные машины для этих солдат пожертвовали США. До сих пор в распоряжении сил безопасности Косово, по данным газеты, находилось походное оружие — стандартные штурмовые винтовки и гранаты, внедорожники Land Rover Defender, американские Hummer и турецкие бронетранспортеры Otokar Cobra.

Теперь же новые юридические решения парламента республики, как уточняет Vecernji list, позволят косовским военным приобретать оружие в соответствии со своими возможностями и наличием средств в бюджете республики. Так, Косово, как выяснило издание, подготовило в своем бюджете до €300 млн на закупку оружия и оборудования, а также обучение служащих своих вооруженных сил. Подобные средства, по информации газеты, местные власти планируют потратить в течение следующих трех лет.​

Ранее, 29 сентября, Сербия привела свои вооруженные силы в полную боевую готовность. Такое решение Белград принял после того, как к административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские. Как передавал сербский телеканал РТС, на рубеже находились 60 сотрудников спецназа. Они находились около Газиводского озера, которое снабжает ГЭС «Газивода», а также заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. Министерство внутренних дел Сербии позже сообщило, что ими были задержаны сербские граждане, «которые не совершили каких-либо преступлений».

В случившемся правительство Сербии позже обвинило президента Косово Хашима Тачи. Телеканал РТС отмечал, что спецподразделения на границе были размещены именно из-за визита Тачи, который хотел посетить ГЭС «Газивода».

Косово — частично признанное государство. Сербия ее независимости не признает, Белград республику называет Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически властями Сербии Косово не контролируется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Косово , Сербия , Армия
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