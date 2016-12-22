Президент Сербии отказался признавать независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с председателем комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером заявил, что никогда не признает независимость республики Косово. Об этом сообщает RTS.

«Я понятия не имеют, чего [Запад] хочет от Сербии, но Сербия не признает независимость Косово, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове. Я никогда не приму независимость Косово», — сказал Вучич. Он пообещал сделать все, чтобы сохранить мир в регионе и добавил, что Белград открыт для переговоров, но решение проблемы зависит не только от сербов.

Вучич 2 октября прибыл в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным, во время которой пожаловался на «многочисленные провокации на ежедневнем уровне» в адрес Сербии. «Мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии», — посетовал сербский лидер.

Белград в конце сентября привел армию в боеготовность после того, как в общине Зубин Поток на границе Сербии и Косово прошел ряд арестов. В МИД России заявляли, что действия косовского спецназа призваны запугать сербов в Косово и надавить на Сербию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва поддержит Белград только после проведения переговоров.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, сербские власти не признали суверенитет республики и называют его Автономным краем Косово и Метохия, однако де-факто регион неподконтролен официальному Белграду.