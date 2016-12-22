Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово

Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.

По его данным, соответствующий документ был официально доставлен в представительство Косово, расположенное в столице Австралии, 28 ноября.

При этом в Министерстве иностранных дел Косово отрицают получение каких-либо официальных извещений от Соломоновых островов, отмечает телеканал.

Таким образом, Соломоновы острова стали 11 по счету государством, отозвавшим признание Косово. В ноября также поступили власти Гренады и Коморских островов. Ранее решение о признании независимости Косово пересмотрели Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.

В настоящее время Косово по-прежнему поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 государствами. Среди них большинство членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария.



Категорически признавать независимость Косово помимо Сербии отказались Россия, Китай, Индия, Бразилия. Среди членов Европейского союза территориальную целостность Сербии по-прежнему признают Кипр, Греция, Румыния, Испания.