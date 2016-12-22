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Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону
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Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону
Политика, 19:15
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Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону
Российский президент так и не ответил на запросы Киева о проведении прямых телефонных переговоров, рассказал Петр Порошенко. По его словам, украинская сторона уже предложила Москве несколько возможных форматов беседы
Фото: Пресс-служба президента Украины / РИА Новости

В интервью France24 украинский президент Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Владимиром Путиным. Однако до сих пор российский президент не ответил на запрос Киева, сообщил он.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — заявил Порошенко журналистам. Украинский президент обвинил российскую сторону в полном отказе от прямых телефонных переговоров.

Порошенко вновь подчеркнул, что Россия «грубо нарушила международное право» при «захвате» украинских кораблей. Украинский президент отметил, что освободить корабли и моряков требует от России все международное сообщество.

По словам Порошенко, он не готов предугадать дальнейшие действия Владимира Путина, так же как и весь другой мир. «Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Какие были намерения у России, когда они нелегально аннексировали Крым?​.. Никто в мире не понимает», — заявил он.

О неудачной попытке связаться с Путиным по телефону Петр Порошенко рассказывал 27 ноября. Тогда он сообщил, что из-за отсутствия реакции со стороны Москвы он был вынужден вместо этого переговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было.

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Отвечая на вопросы журналистов после завершения саммита G20 в Буэнос-Айресе, Владимир Путин заявил, что ему сложно общаться с Петром Порошенко. «Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить. Ничего же не выполняется», — сказал он. При этом российский президент подчеркнул, что контакты на рабочем уровне между Москвой и Киевом сохраняются.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко , Владимир Путин
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