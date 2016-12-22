Кремль ответил на сообщение Порошенко о безуспешном звонке Путину

Телефонных контактов между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о запросе Порошенко на разговор после инцидента в Керченском проливе, пишет ТАСС.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сообщил Песков.

Ранее Порошенко рассказал, что звонил Путину, но не получил ответа и вместо этого поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, которую попросил обсудить с президентом России освобождение украинских военных, задержанных в Керченском проливе.

В ночь на 27 ноября Путин говорил с Меркель по телефону, он призвал ее оказать на Украину воздействие из-за ситуации на Азовском море и выразил свою обеспокоенность введением военного положения Киевом.