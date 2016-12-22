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Кремль ответил на сообщение Порошенко о безуспешном звонке Путину

Телефонных контактов между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о запросе Порошенко на разговор после инцидента в Керченском проливе, пишет ТАСС.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сообщил Песков.

Политика
Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным

Ранее Порошенко рассказал, что звонил Путину, но не получил ответа и вместо этого поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, которую попросил обсудить с президентом России освобождение украинских военных, задержанных в Керченском проливе.

В ночь на 27 ноября Путин говорил с Меркель по телефону, он призвал ее оказать на Украину воздействие из-за ситуации на Азовском море и выразил свою обеспокоенность введением военного положения Киевом.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

25 ноября в ФСБ рассказали, что украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» попытались нарушить границу России в Керченском проливе. В ведомстве уточнили, что российские пограничники не получали от Киева информации о предстоящих маневрах, они потребовали остановить корабли, но украинские военные продолжили движение, после чего по ним открыли огонь. В результате корабли и 24 моряка были задержаны и доставлены в керченский порт.

Киев обвинил Россию в агрессии, власти Украины решили с 28 ноября ввести в стране военное положение. В Москве произошедшее назвали вторжением в российские воды, 12 украинских военных отправили под арест на два месяца.

Теги: Дмитрий Песков, Петр Порошенко, Владимир Путин
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