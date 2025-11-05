В Кремле объяснили слова Путина о ядерных испытаниях
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — сказал он (цитата по ТАСС). — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься».
В разговоре с CNN Песков также отметил, что в Кремле «изучают, нужно ли начинать подготовку» к ядерным испытаниям. «Мы по-прежнему связаны обязательствами по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний», — сказал он телеканалу.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что в случае, если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их, то Россия предпримет «адекватные действия». Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.
Также глава государства отметил, что Россия придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от данных обязательств нет.
В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов.
Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.
После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны.
Начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США предложил на совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов. «Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал он.
3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — заявил он.
В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».
5 ноября США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III.
Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, заявил в ООН заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов.
Трамп, комментируя российские испытания, сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, добавив, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится прямо у российских берегов. Американский президент выразил уверенность, что России следовало бы вместо испытаний ракет завершить конфликт с Украиной.
