Политика⁠,
0

В Кремле объяснили слова Путина о ядерных испытаниях

Песков: Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить целесообразность
Путин не поручал начать подготовку к ядерным испытаниям, он лишь дал поручение изучить их целесообразность, сказал Песков. По его словам, Россия по-прежнему связана обязательствами по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — сказал он (цитата по ТАСС). — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься».

В разговоре с CNN Песков также отметил, что в Кремле «изучают, нужно ли начинать подготовку» к ядерным испытаниям. «Мы по-прежнему связаны обязательствами по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний», — сказал он телеканалу.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что в случае, если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их, то Россия предпримет «адекватные действия». Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

Также глава государства отметил, что Россия придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от данных обязательств нет.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов.

Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны.

Начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США предложил на совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов. «Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал он.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — заявил он.

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний».

5 ноября США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III.

Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, заявил в ООН заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов.

Трамп, комментируя российские испытания, сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, добавив, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится прямо у российских берегов. Американский президент выразил уверенность, что России следовало бы вместо испытаний ракет завершить конфликт с Украиной.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

