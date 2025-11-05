Трамп будет давить на Мамдани и использовать его неудачи как страшилку

Почему победа социалиста на выборах в Нью-Йорке может расколоть Демпартию Трамп будет давить на Мамдани и использовать его неудачи как страшилку на промежуточных выборах

На выборах мэра Нью-Йорка сенсационно победил 34-летний социалист Зохран Мамдани. Насколько его триумф может трансформировать Демократическую партию и как скажется на ее шансах на промежуточных выборах, разбирался РБК

Зохран Мамдани во выборов нового мэра в Нью-Йорке, США, 4 ноября 2025 года (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Чем примечательны выборы в Нью-Йорке

4 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы в нескольких штатах, которые рассматривались как важный индикатор положения Демократической партии, уступившей республиканцам Белый дом и обе палаты конгресса в 2024 году. В Калифорнии голосовали за пересмотр границ избирательных округов, который может принести демократам до пяти дополнительных мест в палате представителей. В Нью-Джерси и Вирджинии избирали губернаторов, причем в Вирджинии на этот пост впервые была избрана женщина, Эбигейл Спанбергер; там же определились с лейтенант-губернатором (второй по значимости должностью в штате) и генеральным прокурором.

Однако центральным событием стали выборы мэра Нью-Йорка, где сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой. Мамдани станет первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

На самом старте предвыборной кампании Мамдани, начавший политическую карьеру лишь несколько лет назад, выглядел скорее аутсайдером на фоне соперничавшего с ним 67-летнего Эндрю Куомо, занимавшего пост губернатора штата Нью-Йорк с 2011 по 2021 год. Однако на летних праймериз Демпартии молодой политик одержал уверенную победу и с тех пор уверенно лидировал в опросах, а Куомо был вынужден продолжить кампанию в качестве независимого кандидата.

Ближе к дню голосования экс-губернатор начал сокращать отставание — по данным заключительного опроса AtlasIntel, накануне выборов оно составляло всего 4,5%. Тем не менее Мамдани выиграл с таким внушительным отрывом, что уже через 35 минут после закрытия участков агентство Associated Press объявило его победителем. По итогам подсчета 91% бюллетеней за Мамдани проголосовали 50,4% пришедших на участки, за Куомо — 41,6%, а за республиканца Кёртиса Сливу — 7,1%.

Хотя в последние годы явка на выборах по всей стране была довольно низкой, в Нью-Йорке проголосовали 2 млн жителей — почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее. В некоторых районах Бруклина, Квинса и Манхэттена явка приблизилась к уровню президентских выборов. Мамдани стал первым с 1969 года политиком, набравшим свыше 1 млн голосов. «Мы дышим воздухом возрожденного города», — заявил он в победной речи. Он заявил, что на выборах была «свергнута политическая династия», и обратился к президенту США и уроженцу Нью-Йорка Дональду Трампу, попросив его сделать звук телевизора погромче: «В конце концов, если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который помог ему подняться».

Что ноябрьские выборы значат для будущего Демпартии

Голосование проходило в преимущественно «синих» штатах с традиционно высокой поддержкой Демократической партии, поэтому победа демократов и успех их инициатив не стали неожиданностью. Однако противоборство в Нью-Йорке вылилось в медийное противостояние между демократами старой школы в лице Куомо, которого поддержали экс-президент Билл Клинтон, бывший мэр города Майкл Блумберг и миллиардер Илон Маск, и представителями прогрессивного крыла, олицетворяемого Мамдани. Как американские СМИ, так и сам Мамдани позиционировали эти выборы как «микрокосм» всей Демократической партии.

Победа на выборах мэра Нью-Йорка стала для прогрессивных демократов исторической вехой: это высшая должность в исполнительной ветви власти, которую когда-либо занимал их представитель. Как отмечает MSNBC, успех Мамдани стал кульминацией десятилетнего идеологического проекта демократических социалистов. Его отправной точкой стало вызов, который сенатор Берни Сандерс бросил Хиллари Клинтон на президентских праймериз 2016 года. Дальнейшим импульсом стало избрание в палату представителей в 2018 году Александрии Окасио-Кортес, сформировавшей вокруг себя «Отряд» (англ. Squad) сторонников левых взглядов. И Сандерс, и Окасио-Кортес поддержали кандидатуру Мамдани.

Несмотря на то что будущий мэр Нью-Йорка публично выступал против самой необходимости существования миллиардеров, его кампания получила пожертвования по меньшей мере от двух из них, выяснил Forbes. Кроме того, в июле New York Post сообщила, что фонд миллиардера и спонсора Демократической партии Джорджа Сороса на протяжении последнего десятилетия косвенно передал порядка $37 млн десятку левых движений, которые сыграли ключевую роль в кампании Мамдани. Сын Сороса Алекс заявил New York Times, что «с гордостью» отдал свой голос за Мамдани. По данным газеты, экс-президент Барака Обама также оказывал непубличную поддержку Мамдани.

Как отметил в беседе с РБК политтехнолог, глава агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, выборы в Нью-Йорке показали, что внутри Демократической партии сформировался запрос на перемены, который не отражают ее традиционные лидеры — Чак Шумер, возглавляющий меньшинство демократов в сенате, и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Победа Мамдани стала ответом не только на запрос на «свежую кровь», но и на внутреннюю трансформацию партии, исходящий как от политического истеблишмента, так и от избирателей. По оценкам Дубравского, Мамдани обозначил одно из возможных направлений развития Демпартии — движение в сторону социализма и даже коммунизма. Этому курсу противопоставляется более умеренная позиция, которую демонстрирует, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — потенциальный кандидат в президенты в 2028 году.

Дубравский считает, что в случае ухода Шумера и Пелоси в отставку, как предсказывают некоторые СМИ, повестка Берни Сандерса, Александрии Окасио-Кортес и Зохрана Мамдани может стать в Демократической партии доминирующей. «То есть Демократическая партия будет партией рабочего класса, но не так, как это было в 1970-х, а как это происходило в последние годы при [бывшем президенте США Джо] Байдене», — пояснил эксперт.

Победу Мамдани старший научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павел Кошкин называет «палкой о двух концах». С одной стороны, это триумф левого крыла Демпартии, с другой — фактор, способный ухудшить результаты партии на промежуточных выборах. На федеральном уровне взгляды прогрессистов считаются радикальными, а их ключевые инициативы — такие как сокращение финансирования полиции на фоне протестов движения Black Lives Matter, внедрение политики расово-гендерного разнообразия и организация пропалестинских акций — уже оттолкнули часть независимых избирателей. По мнению эксперта, это в определенной степени способствовало победе Дональда Трампа на выборах 2024 года.

«В данных условиях республиканцы не упустят возможности приравнять демократов к леворадикалам из «Антифа», которых президент США признал источником внутреннего терроризма. То есть победа Мамдани мобилизует консерваторов, даст им стимул и весомый аргумент по очернению оппонентов на выборах», — предположил Кошкин.

Другим следствием победы Мамдани может стать активизация произраильского лобби, которое в ходе прошлой избирательной кампании сумело оттеснить леволибералов от внутрипартийной борьбы. «Внутри самой партии успех Мамдани может спровоцировать раскол между умеренными и крайне левыми, — отмечает Кошкин. — Это тоже не совсем хорошо для демократов — тем более на фоне очередного электорального сезона».

Как Трамп будет бороться с новым мэром Нью-Йорка

Еще летом Дональд Трамп грозился взять Нью-Йорк под федеральный контроль, чтобы «навести там порядок», — по аналогии с другими «синими» городами, куда он ранее направлял Нацгвардию. Будущему мэру он посвятил несколько гневных постов в Truth Social, а накануне выборов призвал своих сторонников голосовать за Куомо. 28 сентября американский президент также пригрозил, что в случае победы Мамдани лишит город федерального финансирования. «Помните: ему нужны деньги от меня как от президента, чтобы выполнить все свои фальшивые коммунистические обещания. Но он не получит из них ни цента», — пообещал он. Эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что эта плоскость конфронтации между будущим мэром Нью-Йорка и президента, как и многие другие коллизии между федеральным правительством и региональными властями, станет предметом судебных баталий.

По прогнозу Кошкина, в борьбе с Мамдани Трамп также будет манипулировать историческими воспоминаниями, чтобы воссоздать миф о новой «красной угрозе». «Это может сработать, поскольку в США устойчивы антикоммунистические настроения со времен холодной войны. Особенно среди крупного бизнеса», — отметил он. Эксперт предположил, что американский президент также продолжит демонизировать саму идеологию прогрессистов, которых он приравнивает к леворадикальному экстремисту, убившему его сторонника и правого активиста Чарли Кирка.

Дубравский, в свою очередь, напоминает, что Нью-Йорк не раз становился «кладбищем политических амбиций». Если Мамдани повторит судьбу неудачливых предшественников, президент сможет использовать его провал в качестве страшилки на промежуточных выборах. «Республиканцы и лично Трамп представят его как наглядный пример того, чего «хотят демократы»: «развалить» Америку и сделать из нее Нью-Йорк. Все-таки такие города, как Чикаго, Нью-Йорк, или в целом штат Калифорния — это не то же самое, что классическая Америка. Они очень «синие» и очень продемократические, а их жители отличаются от среднестатического американца», — пояснил политтехнолог.