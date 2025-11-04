 Перейти к основному контенту
Почему Трамп пытается влиять на исход борьбы за кресло мэра Нью-Йорка

Умеренный экс-губернатор поборется с «социалистом» на фоне угроз президента взять город под контроль
4 ноября в Нью-Йорке пройдут выборы мэра
4 ноября Нью-Йорк выберет нового мэра, два главных претендента — 34-летний «социалист» и 67-летний экс-губернатор с умеренными взглядами. Почему Трамп пристально следит за выборами и на какой итог рассчитывает — в статье РБК
Зохран Мамдани
Зохран Мамдани (Фото: Mike Segar / Reuters)

4 ноября 2025 года в Нью-Йорке пройдут выборы мэра. Избирательные участки будут работать с 6:00 до 21:00 по восточному времени (с 13:00 4 ноября до 04:00 5 ноября мск). Свои голоса на выборах могут отдать лишь зарегистрированные в городе избиратели — около 4,7 млн человек. С 25 октября по 2 ноября проходило досрочное голосование.

Кто борется за кресло мэра Нью-Йорка

На пост мэра Нью-Йорка претендуют три кандидата: представитель прогрессивного крыла Демпартии и член законодательного собрания штата Зохран Мамдани, экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотирующийся как независимый кандидат после поражения на демократических праймериз, и Кёртис Слива, республиканец и основатель организации по борьбе с преступностью Guardian Angels. Основная борьба будет вестись между первыми двумя: в большинстве октябрьских опросов Мамдани уверенно обходит Куомо — на 10–26%, в зависимости от исследования (впрочем, последний опрос, проведенный AtlasIntel 25–30 октября, указывает на сокращающийся отрыв Мамдани — он сократился до 7%).

Нынешний мэр города Эрик Адамс также изначально планировал баллотироваться на второй срок. Он решил не участвовать в праймериз и выдвинулся как независимый кандидат, но 28 сентября объявил о завершении предвыборной кампании. CNN отмечает, что сторонники Куомо на протяжении долгого времени убеждали Адамса сняться, чтобы повысить шансы экс-губернатора на победу. Президент США и уроженец Нью-Йорка Дональд Трамп также выступал за сужение круга кандидатов, а его спецпосланник Стив Уиткофф, по данным телеканала, встретился с Адамсом, чтобы предложить ему должность в администрации США. Трамп также призывал сняться с выборов Сливу, но тот отказался.

34-летний Мамдани, который имеет угандийско-индийские корни, одержал сенсационную победу на праймериз Демократической партии в июне, набрав рекордное число голосов. В случае победы он станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка. Политик называет себя социалистом и предлагает открыть муниципальные магазины в каждом районе (боро) города, сделать автобусы бесплатными и быстрыми (сейчас они самые медленные в стране — передвигаются со средней скоростью примерно 13 км/час), ввести бесплатное дошкольное образование для всех детей в возрасте до пяти лет и заморозить арендную плату для 1 млн квартир со стабилизированной рентой (арендодатель не может поднимать ее выше установленного регулятором лимита).

The New York Times (NYT) подсчитала, что реализация предвыборных обещаний Мамдани будет обходиться городу примерно в $7 млрд ежегодно — это больше, чем бюджет полицейского управления Нью-Йорка. При этом он рассчитывает привлечь в казну порядка $9 млрд за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных горожан. Нынешний губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул хотя и одобрила кандидатуру Мамдани, но выступила против повышения налогов; при этом лидеры обеих палат законодательного собрания штата подобную меру поддерживают. NYT также отмечает, что, по оценкам экспертов в сфере недвижимости, заморозка арендной платы для квартир со стабилизированной рентой может взвинтить цены на то жилье, что выставляется на съем по рыночным тарифам.

Трамп называет Мамдани «100-процентным фанатиком-коммунистом», он посвятил ему несколько гневных постов в своей соцсети Truth Social. Отношения президента с Мамдани осложняет обещание последнего арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого выдан ордер МУС, если тот приедет в город (последний раз он был там в сентябре — на Генеральной Ассамблее ООН). «Я уже не раз говорил: наш город верит в нормы международного права. Это город, который заслуживает того, чтобы его ценности находили отражение в наших обязательствах. Я считаю, что наш долг — соблюдать ордера, выданные Международным уголовным судом», — заявил Мамдани в интервью CNN, хотя на национальном уровне США не признают юрисдикцию МУС.

Что касается предвыборной программы 67-летнего Куомо, то он обещает увеличить штат городской полиции на 5 тыс. человек и обеспечить строительство 500 тыс. новых единиц жилья в следующие 10 лет, при этом сделать цены на две трети из них доступными для большинства горожан и тех, кто хотел бы переехать в Нью-Йорк, но пока не может себе этого позволить. Он также обещает сделать бесплатным проезд на автобусах — правда, лишь для части маршрутов в рамках пилотной программы, — а также расширить льготные программы для малоимущих жителей города.

Куомо делает ставку на свой управленческий опыт: с 1997 по 2001 год он занимал должность министра жилищного хозяйства США, в 2007–2010 годы — генерального прокурора Нью-Йорка, а в 2011–2021 годы — губернатора штата (в августе 2021 года он подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых преимущественно его бывшими подчиненными; в начале 2022 года дело было прекращено за неимением доказательств).

Куомо апеллирует не только к малоопытности Мамдани, но и его идентичности: «Он не понимает культуру Нью-Йорка, нью-йоркские ценности, что означало 11 сентября». Экс-губернатор также заявил на радиошоу Сида Розенберга, что его оппонент не сможет руководить городом в условиях аналогичной террористической атаки. Когда ведущий предположил, что Мамдани бы «обрадовался», Куомо рассмеялся и добавил: «Это еще одна проблема».

Почему исход выборов так важен для Трампа

Нью-Йорк не только крупнейший мегаполис и финансовый центр США, но и важная часть идентичности Трампа как бизнесмена. Именно там нынешний президент США преумножил состояние, унаследованное от отца, и превратил свою фамилию в бренд: на Манхэттене возвышаются несколько высоток, названных его именем, включая 58-этажную Trump Tower, где расположена штаб-квартира Trump Organization. Предлагаемое Мамдани повышение налогов затронет интересы семьи Трамп, поэтому президент уделяет предстоящим выборам самое пристальное внимание.

Немаловажно и то, что, вернувшись в Белый дом, Трамп взял курс на ужесточение федерального контроля за правопорядком в крупнейших американских городах. Ключевым инструментом этой политики стало активное задействование Национальной гвардии — преимущественно в штатах, контролируемых демократами, что встречает их упорное сопротивление. В начале июня Трамп подписал меморандум о направлении в охваченный беспорядками Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев для защиты действовавших там сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), других федеральных служащих и государственной собственности. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на федеральное правительство и победил: окружной судья признал действия Трампа незаконными, поскольку они нарушили правовой принцип Posse Comitatus, запрещающий использование вооруженных сил для правоохранительных функций.

Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты
Политика
Задержание протестующих возле центра Иммиграционной и таможенной полиции, Бродвью, штат Иллинойс, 26 сентября 2025 года

Однако на этом федеральная администрация не остановилась. В августе последовало распоряжение о переводе полиции Вашингтона под федеральный контроль и развертывании в столице США Нацгвардии — официально для борьбы с преступностью. 27 сентября было объявлено о направлении военных в Портленд (Орегон), но местные власти через суд добились временного запрета на их развертывание. Схожий сценарий повторился в начале октября в Чикаго: по приказу президента туда было переброшено около 200 военнослужащих Нацгвардии Техаса, однако федеральный судья счел подобный шаг безосновательным, и его решение было поддержано апелляционным судом.

Нацгвардейцы были привлечены и к обеспечению порядка в Мемфисе — одном из крупнейших городов подконтрольного республиканцам штата Теннесси; Белый дом также заявлял о планах направить военных в Новый Орлеан, Балтимор, Окленд, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Куомо предостерег, что победа Мамдани на выборах стала бы «подарком» Трампу, поскольку она развяжет ему руки для установления федерального контроля и над Нью-Йорком. «Я верю, что Мамдани может уничтожить Нью-Йорк… Федеральное правительство контролирует все. Они могут закрыть ваши аэропорты. Они контролируют ваши расходы на здравоохранение и жилье. Если федеральное правительство перекроет кран, город фактически обанкротитится», — заявил экс-губернатор. Мамдани, парируя, утверждает, что Трамп и доноры Республиканской партии мечтают видеть на посту мэра Нью-Йорка Куомо, поскольку он «просто расстелил бы ковровую дорожку» для американского президента.

Сам Трамп выразил довольно сдержанную поддержку экс-губернатору буквально накануне выборов: «Я, честно говоря, не фанат Куомо, но если выбирать между плохим демократом и коммунистом, то я всегда выберу плохого демократа».

Впрочем, по оценке Politico, Трамп окажется в выигрыше при любом исходе выборов. В случае победы Мамдани он сможет демонизировать молодого политика и использовать его как негативный пример того, что происходит, когда у власти оказываются прогрессивные демократы — это будет весьма выигрышно в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся через год. А в случае победы Куомо у президента окажется в руках рычаг давления, ведь тому грозит расследование Министерства юстиции по подозрению в даче ложных показаний перед конгрессом. «Кто бы ни победил, ему придется иметь дело с Трампом, и никто из них не сможет его победить. Любой из них проиграет битву против Трампа. Он — 800-фунтовая горилла», — заявил изданию соратник Трампа преподобный Рубен Диас.

