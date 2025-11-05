Первый мэр-мусульманин Нью-Йорка. Что известно о Зохране Мамдани

На выборах мэра Нью-Йорка победил социалист, мусульманин и самый молодой политик на этом посту за последние сто лет Зохран Мамдани. РБК рассказывает о новом градоначальнике, программу которого называют «магическим реализмом»

Зохран Мамдани (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

34-летнего Зохрана Кваме Мамдани избрали 111-м мэром Нью-Йорка. По последним данным, он получил 50,4% голосов. Присягу Мамдани принесет 1 января 2026 года. Его программа включает поддержку бесплатного проезда на городских автобусах, замораживание арендной платы за жилье с регулируемой арендой, всеобщее дошкольное образование и создание сети муниципальных продуктовых магазинов. Журналисты иронически прозвали ее «магическим реализмом, который с восторженной легкостью отрывается от реальности бюджетов и структуры власти».

Мамдани — представитель прогрессивного крыла Демократической партии США, с 2021 года — член Ассамблеи штата Нью-Йорк от 36-го округа (Астория, Куинс). Победив на выборах, он стал самым молодым мэром города более чем за столетие, его первым мэром-мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.

Политик родился 18 октября 1991 года в Кампале (Уганда) в семье индийского происхождения: отец — политолог и антрополог Махмуд Мамдани, мать — кинорежиссер Мира Наир. Детство Мамдани провел в Африке и США, в Нью-Йорк семья переехала, когда Зохран был ребенком. В 2018 году он получил гражданство США. Мамдани окончил нью-йоркскую Bronx High School of Science, затем — Боудин-колледж со степенью бакалавра по африканистике. В 2025 году он женился на сирийской художнице и аниматоре Раме Дуваджи.

В Ассамблее штата Нью-Йорк он запомнился как борец за права арендаторов и социальную инфраструктуру. В 2024-м Зохран заявил о намерении баллотироваться в мэры «Большого яблока». В числе поддержавших его людей — конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес и сенатор Берни Сандерс.

«Наша нация стоит перед фундаментальным выбором: будем ли мы продолжать политику, в которой доминируют корпорации, управляемые миллиардерами, или создадим низовое движение, основанное на поддержке простых людей, готовых бороться с олигархией, авторитаризмом и клептократией?» — заявил Сандерс о кандидатуре Мамдани. В свою очередь Дональд Трамп назвал кандидата «радикальным левым» и «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим».

В ходе своей предвыборной кампании молодой политик обещал расширить права арендаторов (включая продвижение Good Cause Eviction — закона, вступившего в силу 20 апреля 2024 года и ограничившего выселения и резкие повышения аренды), а также удешевить базовые городские услуги. Также он обещал сделать проезд на городских автобусах бесплатным, «заморозить» арендную плату, расширить доступное жилье и повысить налоги для корпораций.

Бороться с преступностью политик предлагал не через усиление полицейского контроля, а за счет «достойной работы, экономической стабильности и благополучия районов». В случае своего избрания политик обещал выдать распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он появится в городе.

В июне 2025 года Мамдани выиграл праймериз у демократов, опередив экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, хотя проигрывал ему по голосам большую часть кампании. Незадолго до выборов Трамп заявил, что если политик-мусульманин победит в ходе голосования, «крайне маловероятно, что [президент будет] выделять федеральные средства, кроме самого необходимого по закону, для своего любимого родного города». Сам президент поддержал Куомо.

Несмотря на это, 4 ноября Мамдани вновь одержал победу над Куомо, который пошел на выборы как независимый кандидат. Также на пост претендовал республиканец Кёртис Слива. Кандидату-мусульманину удалось набрать более 1 млн голосов, чего на выборах мэра Нью-Йорка не происходило с 1969 года.

СМИ пишут, что у Мамдани маловато опыта для такого ответственного поста, тем более что он не добился большого успеха в продвижении своих законопроектов. Политик позиционирует себя как демократического социалиста. В 2025 году его подход описывали как попытку «собрать» местную социальную демократию под нью-йоркские реалии — с упором на транспорт, жилье и городские сервисы. В ноябре 2023 года он присоединился к звезде «Секса в большом городе» и политику Синтии Никсон в пятидневной голодовке у здания Белого дома в Вашингтоне из-за ситуации в Газе. Они требовали прекращения огня в регионе и выражали несогласие с президентом Джо Байденом, который поддержал израильские бомбардировки.

Из-за радикально социальной ориентации кампании Мамдани его активно поддержали волонтеры. При этом резкий рост его популярности вызвал жесткую критику со стороны правых и умеренных демократов. Политик пользуется популярностью среди молодежи, в том числе у поколения Z. Молодых людей привлекает простота обещаний политика, то, как он ведет свои социальные сети (с челленджами и громкими заявлениями), его рэп-прошлое (он занимался музыкой под псевдонимом Mr. Cardamom). А еще он, что необычно для американского политика, любит футбол и болеет за английский клуб «Арсенал».