От рэпера до мэра Нью-Йорка: 5 фактов о Зохране Мамдани
Мэр, вошедший в историю (даже дважды)
В 2020 году Мамдани стал первым мужчиной из Южной Азии, занявшим пост в Ассамблее штата Нью-Йорк (он представлял округ в западной части Квинса), а также первым угандийцем и третьим мусульманином, когда-либо бывшим членом этого органа.
1 января 2026 года, когда политик вступит в должность мэра, он станет самым молодым градоначальником Нью-Йорка за последние 100 лет, а также первым мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.
До политики он читал рэп — и продолжает получать роялти
Мамдани еще в старшей школе начал читать рэп. Под псевдонимом Mr. Cardamom он вместе с другом детства HAB создал проект, в котором через музыку исследовал темы идентичности и миграции. Музыка для Мамдани всегда была тесно связана с общественной деятельностью — от антитрамповского гимна до треков о социальных проблемах, отмечает Washington Post. Сам Мамдани называл себя «рэпером категории B». Как отмечает New York Post, политик продолжает получать гонорары за свою музыку. Согласно налоговой декларации за 2024 год, он получил $1267 роялти.
Из Уганды в Штаты
Мамдани — уроженец Уганды, сын номинированной на премию «Оскар» режиссера Миры Наир и Махмуда Мамдани (у обоих есть индийские корни), профессора Колумбийского университета и исследователя колониализма. В семь лет он переехал в Нью-Йорк. В 2018 году он стал натурализованным гражданином США, а в 2020 году впервые выиграл выборы в Ассамблею.
Проблемы с жильем
Ранее Мамдани работал консультантом по предотвращению потери жилья из-за неуплаты ипотеки. Теперь эта проблема — один из главных пунктов его предвыборной кампании для города, где медианная арендная плата более чем вдвое превышает средний показатель по США. Одним из самых обсуждаемых пунктов жилищного плана Мамдани является заморозка арендной платы на четыре года для миллионов городских квартир.
Мамдани обязан победой зумерам
Кампания Мамдани, в центре которой была проблема высокой стоимости жизни, покорила преимущественно молодежь. Заручиться поддержкой зумеров помогла активность в соцсетях — его команда выкладывает вирусные ролики, которые помогли поднять рейтинги на демократических праймериз с 1 до 30%. К примеру, в начале года политик опубликовал ролик, в котором прыгает в январский океан, чтобы рассказать о необходимости заморозки цен на аренду.
