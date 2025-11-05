 Перейти к основному контенту
0

От рэпера до мэра Нью-Йорка: 5 фактов о Зохране Мамдани

5 фактов о новом мэре Нью-Йорка Зохране Мамдани
На выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ Зохран Мамдани. Чем он занимался до политики и как заручился поддержкой избирателей — в материале РБК

Мэр, вошедший в историю (даже дважды)

Зохран Мамдани во время предвыборной кампании, 2025 год
Зохран Мамдани во время предвыборной кампании, 2025 год
(Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В 2020 году Мамдани стал первым мужчиной из Южной Азии, занявшим пост в Ассамблее штата Нью-Йорк (он представлял округ в западной части Квинса), а также первым угандийцем и третьим мусульманином, когда-либо бывшим членом этого органа.

1 января 2026 года, когда политик вступит в должность мэра, он станет самым молодым градоначальником Нью-Йорка за последние 100 лет, а также первым мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.

До политики он читал рэп — и продолжает получать роялти

Кадр из клипа Мамдани
Кадр из клипа Мамдани
(Фото: mr.cardamom896 / YouTube)

Мамдани еще в старшей школе начал читать рэп. Под псевдонимом Mr. Cardamom он вместе с другом детства HAB создал проект, в котором через музыку исследовал темы идентичности и миграции. Музыка для Мамдани всегда была тесно связана с общественной деятельностью — от антитрамповского гимна до треков о социальных проблемах, отмечает Washington Post. Сам Мамдани называл себя «рэпером категории B». Как отмечает New York Post, политик продолжает получать гонорары за свою музыку. Согласно налоговой декларации за 2024 год, он получил $1267 роялти.

Из Уганды в Штаты

Зохран Мамдани в 2022 году
Зохран Мамдани в 2022 году
(Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Мамдани — уроженец Уганды, сын номинированной на премию «Оскар» режиссера Миры Наир и Махмуда Мамдани (у обоих есть индийские корни), профессора Колумбийского университета и исследователя колониализма. В семь лет он переехал в Нью-Йорк. В 2018 году он стал натурализованным гражданином США, а в 2020 году впервые выиграл выборы в Ассамблею.

Первый мэр-мусульманин Нью-Йорка. Что известно о Зохране Мамдани
Политика
Зохран Мамдани

Проблемы с жильем

Зохран Мамдани в 2025 году
Зохран Мамдани в 2025 году
(Фото: Derek French / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ранее Мамдани работал консультантом по предотвращению потери жилья из-за неуплаты ипотеки. Теперь эта проблема — один из главных пунктов его предвыборной кампании для города, где медианная арендная плата более чем вдвое превышает средний показатель по США. Одним из самых обсуждаемых пунктов жилищного плана Мамдани является заморозка арендной платы на четыре года для миллионов городских квартир.

Мамдани обязан победой зумерам

От рэпера до мэра Нью-Йорка: 5 фактов о Зохране Мамдани
Video

Кампания Мамдани, в центре которой была проблема высокой стоимости жизни, покорила преимущественно молодежь. Заручиться поддержкой зумеров помогла активность в соцсетях — его команда выкладывает вирусные ролики, которые помогли поднять рейтинги на демократических праймериз с 1 до 30%. К примеру, в начале года политик опубликовал ролик, в котором прыгает в январский океан, чтобы рассказать о необходимости заморозки цен на аренду.

NYP поместила на обложку нового мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
Политика
Фото:nypost / X

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Нью-Йорк США Зохран Мамдани
