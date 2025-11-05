Социалист объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка

Политик с индийскими корнями уже объявил о своей победе, ее признал и его соперник Эндрю Куомо

34-летний Зохран Мамдани, называющий себя демократом, одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает Associated Press. Его победу также спрогнозировали NBC News и CNN.

С победой Мамдани уже поздравил его соперник, экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. «Сегодня был их вечер», — заявил он, выступая перед сторонниками.

Сам Мамдани сказал сторонникам, что на выборах была «свергнута политическая династия». «Мы дышим воздухом возрожденного города», — заявил Мамдани, пообещав жителям Нью-Йорка новый город. В своей речи он обратился к «каждому ньюйоркцу», независимо от того, за кого голосовал человек, а также к тем, «кто считает современную политику слишком жестокой, чтобы пламя надежды продолжало гореть». «Мы голосуем поодиночке, но вместе выбираем надежду. Надежду против тирании, надежду против больших денег и мелких идей, надежду против отчаяния», — сказал он (цитата по CNN).

Мамдани — политик с индийскими корнями родом из Уганды. Он принесет присягу в январе 2026 года и станет первым в истории города мэром-мусульманином. Когда Мамдани было семь лет, его семья перебралась в Нью-Йорк. Он начал заниматься политикой в 2015 году, а в 2020-м был впервые избран в законодательное собрание штата. Летом 2025 года молодой политик одержал сенсационную победу на праймериз Демократической партии в июне, набрав рекордное число голосов. Уступивший ему Куомо был вынужден баллотироваться как независимый кандидат. Действующий мэр Эрик Адамс хотя изначально планировал баллотироваться на второй срок, снял свою кандидатуру в конце сентября.

В ходе предвыборной кампании Мамдани обещал открыть муниципальные магазины в каждом районе (боро) города, сделать автобусы бесплатными и быстрыми (они самые медленные в стране и передвигаются со средней скоростью примерно 13 км/час), ввести бесплатное дошкольное образование для всех детей в возрасте до пяти лет и заморозить арендную плату для 1 млн квартир со стабилизированной рентой — арендодатель не может поднимать ее выше установленного регулятором лимита.

The New York Times (NYT) подсчитала, что реализация предвыборных обещаний Мамдани обойдется городской казне примерно в $7 млрд ежегодно — это больше, чем бюджет полицейского управления. Молодой политик рассчитывает привлечь в казну порядка $9 млрд за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных горожан. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул хотя и одобрила кандидатуру Мамдани, выступает против повышения налогов; при этом лидеры обеих палат заксобрания штата подобную меру поддерживают. NYT также пишет, что, по оценкам экспертов в сфере недвижимости, заморозка арендной платы для квартир со стабилизированной рентой может взвинтить цены на то жилье, что выставляется по рыночной цене.

Мамдани также заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет в город (последний раз он был там в сентябре — на Генеральной Ассамблее ООН). «Я уже не раз говорил: наш город верит в нормы международного права. Это город, который заслуживает того, чтобы его ценности находили отражение в наших обязательствах. Я считаю, что наш долг — соблюдать ордера, выданные Международным уголовным судом», — заявил Мамдани в интервью CNN. При этом на национальном уровне США не признают юрисдикцию МУС.

Уроженец Нью-Йорка, президент США Дональд Трамп называет Мамдани «100-процентным фанатиком-коммунистом» и посвятил 34-летнему политику сразу несколько гневных постов в своей соцсети Truth Social. 28 сентября он написал, что победа демократа-социалиста станет «одним из лучших событий за всю историю» Республиканской партии. «У него возникнут проблемы с Вашингтоном, каких не было ни у одного мэра за всю историю нашего некогда великого города. Помните: ему нужны деньги от меня, как от президента, чтобы выполнить все свои ФАЛЬШИВЫЕ коммунистические обещания. Но он не получит из них ни цента», — пообещал Трамп. С лета американский президент также грозится взять Нью-Йорк под федеральный контроль, чтобы «навести там порядок».