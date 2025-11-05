 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека

Явка избирателей на выборах мэра Нью-Йорка стала самой высокой с 1969 года
Фото: Angelina Katsanis / Reuters
Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Активность на выборах мэра Нью-Йорка оказалась самой высокой с 1969 года: проголосовали свыше 2 млн избирателей, передает Bloomberg со ссылкой на данные городского избирательного совета.

Посчитаны около 735 тыс. бюллетеней досрочного голосования и 102 тыс. полученных по почте. Явка составила 38% от числа избирателей, имеющих право голоса, это лучший показатель с 2001 года.

Победу одерживает Зохран Мамдани, называющий себя демократическим социалистом. Он набирает 50,3% голосов, опередив бывшего губернатора Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат, с 41,6%. Республиканец Кертис Слива получает 7,1%.

Почему Трамп пытается влиять на исход борьбы за кресло мэра Нью-Йорка
Политика
Зохран Мамдани

Президент США Дональд Трамп активно вмешивался в кампанию по выборам мэра Нью-Йорка, пытаясь повлиять на исход борьбы между Мамдани и Куомо. Этот город  имеет для него особое значение как символ деловой империи. Победа Мамдани с его планами повышения налогов затронет интересы семьи Трамп, а успех Куомо даст президенту рычаг давления из-за расследования против экс-губернатора. По оценке Politico, Трамп выиграет при любом исходе голосования.

Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека
Video

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Нью-Йорк Выборы выборы мэра Зохран Мамдани
Материалы по теме
Почему Трамп пытается влиять на исход борьбы за кресло мэра Нью-Йорка
Политика
Побеждающий на выборах мэра Нью-Йорка социалист обратился к Трампу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 11:24
Акцент образа жизни: как VOYAH стал не просто автомобилем Стиль, 11:24
Собянин показал, какой будет станция «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии Недвижимость, 11:23
Дмитрий Шепелев назвал смерть «учителя» Юрия Николаева личной потерей Общество, 11:22
Дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области Политика, 11:20
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 11:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео Политика, 11:14
Aspace Development — о первом проекте в Москве Недвижимость, 11:13
Часть Сум осталась без воды из-за проблем с электроснабжением Общество, 11:12
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:08
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 11:07
Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека Политика, 11:05