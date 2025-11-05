Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека
Активность на выборах мэра Нью-Йорка оказалась самой высокой с 1969 года: проголосовали свыше 2 млн избирателей, передает Bloomberg со ссылкой на данные городского избирательного совета.
Посчитаны около 735 тыс. бюллетеней досрочного голосования и 102 тыс. полученных по почте. Явка составила 38% от числа избирателей, имеющих право голоса, это лучший показатель с 2001 года.
Победу одерживает Зохран Мамдани, называющий себя демократическим социалистом. Он набирает 50,3% голосов, опередив бывшего губернатора Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат, с 41,6%. Республиканец Кертис Слива получает 7,1%.
Президент США Дональд Трамп активно вмешивался в кампанию по выборам мэра Нью-Йорка, пытаясь повлиять на исход борьбы между Мамдани и Куомо. Этот город имеет для него особое значение как символ деловой империи. Победа Мамдани с его планами повышения налогов затронет интересы семьи Трамп, а успех Куомо даст президенту рычаг давления из-за расследования против экс-губернатора. По оценке Politico, Трамп выиграет при любом исходе голосования.
