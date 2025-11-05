Президент Болгарии наложил вето на касающийся активов ЛУКОЙЛа закон
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщается на сайте болгарского президента.
«Глава государства Румен Радев вернул на новое обсуждение в Национальном собрании Закон о внесении дополнений в закон о поощрении инвестиций, принятый 24 октября этого года. Закон вводит особые условия осуществления сделок по отчуждению недвижимости, части движимого имущества, а также акций и долей в капитале четырех компаний, подконтрольных компании ЛУКОЙЛ», — говорится в сообщении.
В качестве обоснования вето президент указал, что закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо.
1 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что власти Болгарии опасаются, что санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, приведут к массовым протестам в стране и последующему падению правительства.
По данным источников издания, Болгария изучает возможность подачи ходатайства об исключении из этих санкций. Меры способны вызвать в стране серьезный дефицит топлива и привести к тому, что ситуацией попытаются воспользоваться популистские силы, считают в Софии.
ЛУКОЙЛ, кроме Болгарии, работает в следующих зарубежных странах:
- США (сеть АЗС в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания);
- Бельгия и Нидерланды (тоже сеть АЗС, в Нидерландах — доля 45% в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland);
- Австрия и Финляндия (производство масел LUKOIL Lubricants Europe);
- Италия (сеть АЗС);
- Румыния (НПЗ Petrotel-Lukoil, расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста, и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т);
- Сербия, Черногория, Македония, Молдавия (сети АЗС);
- Азербайджан (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз);
- Казахстан (ЛУКОЙЛ, в частности, участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме»);
- Ирак (месторождение Западная Курна-2);
- ОАЭ (концессия Ghasha) и др.
Всего у компании более 2,4 тыс. (на конец 2024 года) АЗС за пределами России.
15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», выделив месяц на сворачивание операций с ними. Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет Gunvor, сообщила российская компания.
Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хотя те и будут иметь определенные последствия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев