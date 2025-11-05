Президент Болгарии наложил вето на касающийся активов ЛУКОЙЛа закон

Радев наложил вето на поправки в закон о поощрении инвестиций, касающиеся имущества ЛУКОЙЛа. Он заявил, что документ ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности

Фото: Валентина Петрова / AP / ТАСС

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщается на сайте болгарского президента.

«Глава государства Румен Радев вернул на новое обсуждение в Национальном собрании Закон о внесении дополнений в закон о поощрении инвестиций, принятый 24 октября этого года. Закон вводит особые условия осуществления сделок по отчуждению недвижимости, части движимого имущества, а также акций и долей в капитале четырех компаний, подконтрольных компании ЛУКОЙЛ», — говорится в сообщении.

В качестве обоснования вето президент указал, что закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо.

1 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что власти Болгарии опасаются, что санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, приведут к массовым протестам в стране и последующему падению правительства.

По данным источников издания, Болгария изучает возможность подачи ходатайства об исключении из этих санкций. Меры способны вызвать в стране серьезный дефицит топлива и привести к тому, что ситуацией попытаются воспользоваться популистские силы, считают в Софии.

ЛУКОЙЛ, кроме Болгарии, работает в следующих зарубежных странах: США (сеть АЗС в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания);

Бельгия и Нидерланды (тоже сеть АЗС, в Нидерландах — доля 45% в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland);

Австрия и Финляндия (производство масел LUKOIL Lubricants Europe);

Италия (сеть АЗС);

Румыния (НПЗ Petrotel-Lukoil, расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста, и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т);

Сербия, Черногория, Македония, Молдавия (сети АЗС);

Азербайджан (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз);

Казахстан (ЛУКОЙЛ, в частности, участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме»);

Ирак (месторождение Западная Курна-2);

ОАЭ (концессия Ghasha) и др. Всего у компании более 2,4 тыс. (на конец 2024 года) АЗС за пределами России.

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», выделив месяц на сворачивание операций с ними. Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет Gunvor, сообщила российская компания.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хотя те и будут иметь определенные последствия.