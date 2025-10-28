 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров назвал условие для нового договора с США о ядерном оружии

Лавров: для нового договора по СНВ нужна принципиально иная ситуация
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Для нового российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений нужна принципиально иная ситуация в отношениях двух стран. Об этом по итогам пленарного заседания высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Для того чтобы заниматься новым договором, конечно, нужна принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях. Прогресс в этих отношениях налицо, но пока прежде всего в том, что возобновился диалог», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (также ДСНВ, англ. New START, от Strategic Arms Reductions Treaty) — соглашение между Россией и США, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран.

ДСНВ был подписан в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Соглашение было рассчитано на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021 году. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Окончательно ДСНВ утратит силу в феврале 2026 года.

Путин назвал условие сохранения добровольных ограничений по ДСНВ
Политика

В конце сентября американский президент Дональд Трамп назвал предложение президента Владимира Путина о готовности соблюдения ДСНВ Россией еще минимум год после срока его истечения «хорошей идеей».

В начале октября специальный представитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что вероятность продления соглашения довольно высока.

В ходе телефонного разговора с Путиным в середине октября Трамп согласился с предложением российского лидера о соблюдении количественного ограничения в рамках ДСНВ, назвав это «правильным и весьма уместным шагом».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Плугина Ирина
Сергей Лавров Россия США ДСНВ
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
