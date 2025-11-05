Бельгия обсудит с ЕК выход из тупика из-за российских активов

Министерства финансов ЕС не смогли достичь прогресса по вопросу о кредите Украине из-за опасений Бельгии, власти страны встретятся с руководством ЕК. Россия предупреждала, что использование ее активов будет считаться воровством

Брюссель, Бельгия (Фото: Yves Herman / Reuters)

Руководство Еврокомиссии и представители властей Бельгии встретятся в Брюсселе в пятницу, 7 ноября, чтобы преодолеть политический тупик, связанный с использованием российских замороженных активов для выделения Украине репарационного кредита на €140 млрд, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Кризисные переговоры» пройдут после того, как заместители министров финансов стран ЕС не смогли добиться прогресса по этому вопросу, отмечает издание. Еврокомиссия предупредила, что время на исходе: Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в 2026 году, если международные партнеры не согласуют новые пакеты помощи, а без соглашения об активах им придется поддерживать Киев собственными средствами.

«Чем дольше тянуть, тем сложнее будет. Это может поставить под сомнение возможные промежуточные решения», — заявил накануне журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Бельгия опасается, что может понести убытки, если Россия подаст иски против инициативы, поскольку основная часть замороженных средств находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Премьер страны Барт Де Вевер требует юридических и финансовых гарантий, а также того, чтобы остальные члены ЕС разделили возможные риски.

Помимо того, бельгийские власти хотят устранить угрозу вето со стороны Венгрии на санкции против России. ЕС должен единогласно продлевать ограничения каждые шесть месяцев, при этом нынешние правила подразумевают, что у Венгрии или Словакии есть возможность добиться разморозки активов и заставить Euroclear вернуть средства Москве, отмечает издание. В связи с этим ЕК работает над новым механизмом продления санкций, чтобы обойти возможную блокировку решения со стороны Будапешта.

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что использование Евросоюзом замороженных российских активов может стать «прелюдией к войне».

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило». Кремль предупреждал, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.