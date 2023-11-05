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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Арабские министры призвали прекратить огонь в Газе на встрече с Блинкеном

ABC: арабские министры призвали прекратить огонь в Газе на встрече с Блинкеном
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) призвали прекратить огонь в секторе Газа на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане. Об этом сообщает ABC News.

Глава египетского МИДа Самех Шукри заявил, что арабские страны не могут «принять оправдание, рассматриваемое как право на самооборону», а также «коллективное наказание» палестинцев в секторе Газа. «Это вообще не может быть законной самообороной», — подчеркнул он.

В ответ Блинкен заявил, что прекращение огня позволит ХАМАС «перегруппироваться и повторить то, что он сделал». Он отметил, что США поддерживают «гуманитарные паузы» в операциях Израиля, чтобы позволить улучшить потоки помощи в сектор Газа и увеличить транзит иностранных граждан из анклава в Египет.

Арабские министры также отметили, что еще слишком рано обсуждать один из главных пунктов повестки дня Блинкена — послевоенное будущее Газы. По их словам, прекращение убийств и восстановление стабильной гуманитарной помощи являются неотложными и должны быть решены в первую очередь.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал для прекращения огня освободить захваченных боевиками заложников. По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся не менее 240 человек.

По сведениям Axios, Блинкен вместе с заместителями в ходе переговоров убеждали Нетаньяху, что гуманитарная пауза поможет самому Израилю выиграть больше времени на подготовку операции. Пауза также нужна Белому дому — поскольку тот сталкивается с резкой критикой внутри страны и за рубежом в связи с полной поддержкой израильских действий.

Блинкен озвучил три принципиальные позиции по послевоенному устройству сектора Газа: отсутствие правления группировки ХАМАС в анклаве, израильской оккупации и хаоса.

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Теги
сектор Газа Госдепартамент США Энтони Блинкен Палестина Израиль ХАМАС
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