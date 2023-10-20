Посол Палестины выступил за одновременное прекращение огня с Израилем

Посол Палестины назвал ошибкой решение Израиля о наземной операции в секторе Газа и призвал к прекращению боев. По его словам, ХАМАС готов вернуть заложников

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Власти Палестины выступают за одновременное прекращение огня со стороны Израиля и исламистского движения ХАМАС, сказал ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), военизированная организация и главная политическая партия на Западном берегу.

«Мы говорим, что надо остановить эту войну», — сказал дипломат. По его словам, ХАМАС готов вернуть заложников, которых боевики захватили во время нападения на Израиль 7 октября (по данным израильской армии обороны ЦАХАЛ, это 203 человека; среди них, как заявлял ХАМАС, есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне).

«Нужна помощь сектору Газа — и медицина, и лекарства, и оборудование. А потом можно пойти на переговоры», — считает Нофаль.

Посол назвал ошибкой решение Израиля начать наземную операцию в секторе Газа. Дипломат уверен, что в этом случае конфликт распространится на другие страны Ближнего Востока: «Это ситуация с Ливаном, и Иордания, и Египет». «Что мы можем делать? Мы стоим на нашей земле, не покидаем. Мы будем против военного нападения», — сказал он.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил агентству, что решение о начале наземной операции принято, поскольку без нее невозможно достичь заявленных целей — «разрушения всех террористических структур ХАМАС и освобождения заложников». Сроков дипломат не уточнил.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ вскоре получит приказ начать наступление в секторе; ABC со ссылкой на министра экономики, члена кабинета по вопросам безопасности Нира Бараката передавал, что власти дали военным на это «зеленый свет».

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что кампания Израиля в секторе Газа «не будет иметь себе равных по своей свирепости»; ЦАХАЛ намерена разрушить инфраструктуру, оттеснить палестинское население к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей, которые ХАМАС использует как убежища и склады.

В секторе Газа с 7 октября погибли 4,1 тыс. человек, еще более 13 тыс. пострадали, сообщил подконтрольный ХАМАС Минздрав. В Израиле жертвами стали 1,4 тыс. человек, 3,8 тыс. пострадали.