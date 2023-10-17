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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Израилю и Газе

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Израилю и Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россия предложила Совбезу ООН призвать к прекращению огня и осудить «все акты терроризма», но проект резолюции не приняли. Постпред США пояснила, что документ был предложен без консультаций с остальными, в нем не упоминался ХАМАС
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Большинство членов Совбеза ООН не поддержали проект российской резолюции по войне между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Трансляция ведется на сайте ООН.

За проголосовали пять стран, шестеро воздержались, а четверо высказались против — США, Великобритания, Франция и Япония. Для принятия документа необходима поддержка как минимум девяти из 15 стран и отсутствие вето от постоянных членов.

Россия предлагала Совбезу призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Документ осуждал насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», призывал к освобождению всех заложников. Проект резолюции содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации мирного населения.

Российский постпред Василий Небензя назвал результаты голосования «подлым» блокированием устремлений по урегулированию конфликта и назвал Совбез «заложником устремлений западных стран».

Американский представитель Линда Томас-Гринфилд заявила, что 7 октября палестинская группировка устроила «крупнейшую резню евреев со времен Холокоста», погибли более тысячи израильтян, но предложенная Россией резолюция была представлена без консультаций, там ни разу напрямую не упоминается ХАМАС и нет осуждения его действий. Дипломат назвала эту ситуацию возмутительной.

Как пишет Reuters, ХАМАС прямо упоминался и осуждался в бразильском проекте резолюции.

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ООН сформировала независимую комиссию по войне между Израилем и ХАМАС. Она займется сбором доказательств военных преступлений, если их будут совершать обе стороны конфликта. «Уже есть явные доказательства» совершения военных преступлений во время этого витка эскалации, отметила комиссия. Она осудила убийство палестинскими боевиками «сотен безоружных мирных жителей» и захват некоторых из них в заложники, а также израильские бомбардировки Газы и введение блокады анклава.

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс предупреждал Израиль, что приказ о срочной эвакуации мирных жителей из северной части Газы противоречит обычаям войны, поскольку мирным жителям сложно передвигаться по региону, где ведутся боевые действия. С начала эскалации в секторе Газа погиб 31 сотрудник гуманитарных миссий, сообщили в ООН.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Совбез ООН сектор Газа Израиль резолюция ООН
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