Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — ответил министр на вопрос, возможна ли в России отмена призыва на военную службу.

Шойгу отметил, что в любом государстве помимо профессиональных военных должен быть резерв, состоящий из обычных граждан. За счет подобного резерва «в случае угрозы начала войны» можно быстро укрепить Вооруженные силы.

Министр добавил, что при существовании призыва у жителей есть «ощущение причастности к защите своей страны». Он также назвал срочную службу эффективной формой военной подготовки.