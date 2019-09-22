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Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — ответил министр на вопрос, возможна ли в России отмена призыва на военную службу.

Шойгу отметил, что в любом государстве помимо профессиональных военных должен быть резерв, состоящий из обычных граждан. За счет подобного резерва «в случае угрозы начала войны» можно быстро укрепить Вооруженные силы.

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Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Министр добавил, что при существовании призыва у жителей есть «ощущение причастности к защите своей страны». Он также назвал срочную службу эффективной формой военной подготовки.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что профессиональная армия становится все более востребованной. По его словам, призыв постепенно уходит в прошлое.

В конце мая газета «Известия» выяснила, что в Минобороны предложили ужесточить правила призыва. В частности, военное ведомство планирует поручить врачам дважды проверять здоровье получивших отсрочку призывников — во время весенней и осенней призывных кампаний, а также ставить под сомнение заключения гражданских медиков.

Теги: Минобороны, Сергей Шойгу, военный призыв
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