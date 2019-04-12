Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Военная техника становится все сложнее, и для управления ей нужны профессионалы. Но для этого понадобится время и финансирование, добавил президент.

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы», — сказал президент. Но не все страны переходят на полностью профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации.

«Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — добавил Путин.

Такие заявления прозвучали в ответ на вопрос от одного из участников встречи. Тот спросил, может ли появиться отсрочка от службы в вооруженных силах для работников в ракетно-космической отрасли.

Президент также сказал, что при Минобороны сформированы научные роты, где можно проходить военную службу и не терять квалификацию.