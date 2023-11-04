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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Палестина сообщила об ударе по школе и гибели 15 человек

Минздрав Палестины: при ударе по школе ООН погибли не менее 15 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

По школе Аль-Фахура нанесен удар, погибли не менее 15 человек, 54 пострадали. Об этом сообщил палестинский Минздрав, обвинив в произошедшем Израиль, передает Al-Jazeera.

«Ожидается, что число [погибших] будет расти», — предупредил глава больницы Аль-Шифа Мухаммад Абу Силмейе.

Большинство жертв составили женщины и дети, сидевшие на школьном дворе, уточнило министерство.

Школа находится в лагере беженцев Джабалия, она управляется Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это крупнейшая школа на севере анклава, в ней в последние недели находились многие беженцы из других районов сектора Газа.

По данным Минздрава Палестины, всего с 7 октября погибли 9,4 тыс палестинцев, в том числе 3,9 тыс. детей. По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа Палестина Израиль Школа погибшие
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