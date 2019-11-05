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США увидели у России и Китая возможность создать риски поставкам для ВМС
По словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, зачастую эти геостратегические противники являются единственными поставщиками критически важных компонентов для американских военных кораблей
Верфь компании Fincantieri (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Министр ВМС США Ричард Спенсер выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей. Об этом Спенсер заявил в интервью Financial Times.

По его словам, исследование, которое было произведено по его заказу, показало, что многие подрядчики полагаются на единственных поставщиков определенных высокотехнологичных и высокоточных деталей, что повышает вероятность того, что их придется закупать у таких конкурентов, как Россия и Китай.

Спенсер отметил, что США участвуют в «конкуренции за [статус] великой державы» с другими глобальными конкурентами и что некоторые из них — «в первую очередь Россия и Китай» — «внезапно оказались в цепочке наших поставок».

Министр добавил, что особенно обеспокоен Китаем и его стремлением использовать другие страны в своих целях благодаря инициативе «Один пояс и один путь». Он обвинил Пекин в том, что тот дает развивающимся странам «кредиты на их же долги», которое те не могут погасить, чтобы таким образом получить рычаги давления на них. 

В качестве примера он привел итальянскую судостроительную компанию Fincantieri, претендующую на постройку нового фрегата военно-морского флота США, которая присоединилась к проекту «Один пояс и один путь».

«Один пояс и один путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китаем предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Проект подразумевает охват большей части Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Россия, Китай, ВМС США, угроза
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