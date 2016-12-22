Президент Ирана пообещал «прорвать» санкции

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна «прорвет» американские санкции, которые вступили в силу 5 ноября. Об этом он заявил в эфире государственного иранского телевидения, передает Reuters.



«Америка хочет свести к нулю нефтяные продажи Ирана, но мы продолжим продавать нефть, чтобы прорвать санкции», — сказал иранский лидер.

Санкции против Ирана были введены 5 ноября Вашингтоном после выхода из соглашения по иранской ядерной программы. Новые ограничения коснутся импорта иранской нефти и банковского сектора этой страны. Кроме того, финансовые санкции будут введены против более 600 физических и юридических лиц Ирана. Однако, в Вашингтоне планируют разрешить восьми странам покупать нефть у Ирана. Какие именно государства будут входить в этот список, не сообщалось. Но в Госдепе отметили, что европейские страны в это число не входят. Полный список в Вашингтоне обещали обнародовать в понедельник, 5 ноября.

В субботу, 3 ноября, Трамп заявил, что США готовы подписать новое соглашение по иранской ядерной программе. Он пояснил, что новый договор должен «навсегда заблокировать» Тегерану «путь к ядерному оружию». Американский лидер подчеркнул, что пока такое соглашение не будет подписано, в отношении Ирана будут действовать санкции.

Госсекретарь Мак Помпео ранее озвучивал 12 пунктов, которые должны быть в новом соглашении. Туда входит отказ Тегерана обогащать уран, освобождение заключенных в Иране американских граждан, прекращение поддержки хуситов в Йемене и движения «Хезболла» в Ливане, отказ от угроз Израилю и вывод иранских военных из Сирии.