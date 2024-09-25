 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил о праве применить ядерное оружие для защиты Белоруссии

Право на применение ядерного оружия есть и в случае, если противник использует обычное оружие и создает «критическую угрозу нашему суверенитету», заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против России и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, сообщается на сайте Кремля.

«С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

Путин заявил о праве применить ядерное оружие для защиты Белоруссии
Video

На заседании президент предложил внести изменения в ядерную доктрину в части определения условий применения ядерного оружия. Предлагается расширить категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также расширить перечень военных угроз, «для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания».

Кроме того, агрессию против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь идет о самолетах, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

В марте 2023 года Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. В середине июня того же года первые заряды уже доставили на территорию соседнего государства. Одним из поводов для этого послужило решение Великобритании о поставке бронебойных снарядов с сердечником из обедненного урана Украине. По словам главы государства, к 1 июля Москва построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений, а до этого начнет обучение белорусских экипажей. Тогда Путин не назвал конкретные сроки появления тактического ядерного оружия в Белоруссии.

К началу лета 2024-го белорусские военные прошли цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин ядерное оружие ядерная доктрина Белоруссия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Вучич заявил, что мир находится на грани «ядерной катастрофы»
Политика
МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниям
Политика
На полигоне на Новой Земле заявили о готовности к ядерным испытаниям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 17:52
Умер бывший журналист «Ъ» и главред GZT.ru Дмитрий ПавловОбщество, 21:19
Зачем Китай запустил межконтинентальную ракету на ее полную дальностьПолитика, 21:04
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:58
В Краснодаре сгорел склад деревянных изделий на 300 кв. мОбщество, 20:54
Какие изменения Россия вносит в ядерную доктринуПолитика, 20:48
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:40
Рахимич рассказал, как помог Пьяничу решиться на переход в ЦСКАСпорт, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минтранс предложил запретить водителям пользоваться планшетами за рулемПолитика, 20:31
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессийОбщество, 20:17
Заявление Путина по поводу изменения ядерной доктрины России. ВидеоПолитика, 20:10
«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о возможной отставке тренераСпорт, 20:07
Мать сбитого террористами у «Крокуса» мальчика рассказала о его состоянииОбщество, 20:05
Путин заявил о праве применить ядерное оружие для защиты БелоруссииПолитика, 20:03
Сын Мадянова рассказал, где пройдут похороны актераОбщество, 19:56