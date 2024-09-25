Путин заявил о праве применить ядерное оружие для защиты Белоруссии

Право на применение ядерного оружия есть и в случае, если противник использует обычное оружие и создает «критическую угрозу нашему суверенитету», заявил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против России и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, сообщается на сайте Кремля.

«С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

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На заседании президент предложил внести изменения в ядерную доктрину в части определения условий применения ядерного оружия. Предлагается расширить категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также расширить перечень военных угроз, «для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания».

Кроме того, агрессию против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Возможность применения ядерного оружия будет рассматриваться «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь идет о самолетах, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

В марте 2023 года Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. В середине июня того же года первые заряды уже доставили на территорию соседнего государства. Одним из поводов для этого послужило решение Великобритании о поставке бронебойных снарядов с сердечником из обедненного урана Украине. По словам главы государства, к 1 июля Москва построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений, а до этого начнет обучение белорусских экипажей. Тогда Путин не назвал конкретные сроки появления тактического ядерного оружия в Белоруссии.

К началу лета 2024-го белорусские военные прошли цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.