Бортников предрек расширение боевых действий на Белоруссию и Молдавию

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Британцы и американцы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ, проходящем в Астане. Его слова приводит ТАСС.

Бортников уточнил, что непосредственно на постсоветском пространстве враждебные действия выражаются в «целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию».

По мнению директора ФСБ, «англосаксы» намеренно затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией с целью создания «долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления» и для «заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно призывал белорусов готовиться к войне. В последний раз он сделал это 24 сентября, отметив, что стране необходимо укрепить свою обороноспособность. Он напомнил, что Белоруссия не хочет ни с кем воевать, «это слушают, но делают свое дело наши противники». Вместе с тем он отметил, что пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдавии. Россия осуждает военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.