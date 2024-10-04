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Военная операция на Украине ,  
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Бортников предрек расширение боевых действий на Белоруссию и Молдавию

Бортников: боевые действия могут расшириться на Белоруссию и Молдавию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Британцы и американцы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ, проходящем в Астане. Его слова приводит ТАСС.

Бортников уточнил, что непосредственно на постсоветском пространстве враждебные действия выражаются в «целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию».

По мнению директора ФСБ, «англосаксы» намеренно затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией с целью создания «долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления» и для «заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов».

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно призывал белорусов готовиться к войне. В последний раз он сделал это 24 сентября, отметив, что стране необходимо укрепить свою обороноспособность. Он напомнил, что Белоруссия не хочет ни с кем воевать, «это слушают, но делают свое дело наши противники». Вместе с тем он отметил, что пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдавии. Россия осуждает военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Александр Бортников Молдавия Белоруссия НАТО
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Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
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