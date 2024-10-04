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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Telegram объяснили сбой нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке

Telegram объяснил недавние неполадки нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
В работе Telegram с начала октября уже дважды возникали крупные сбои. Первый пришелся на момент атаки Ираном Израиля, второй произошел накануне. В Telegram неполадки объяснили чрезмерной нагрузкой и объявили о решении проблемы
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками, что повлекло за собой временные проблемы с работой мессенджера, сообщила команда Telegram.

«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. За последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и затруднениями с доступом к медиафайлам. Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram остался доступным в большинстве стран, и теперь все проблемы полностью решены», — говорится в сообщении.

В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дня
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

1 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой: невозможно было отправить сообщения, не обновлялась информация в телеграм-каналах. Сбой затронул не только Россию, но и другие страны. Трудности появились на фоне массированной ракетной атаки на Израиль со стороны Ирана. По данным Jerusalem Post, Иран тогда выпустил около 500 ракет.

Накануне в работе Telegram также возникли проблемы. Как следует из данных сервиса Downdetector, первые жалобы на нестабильную работу мессенджера стали поступать с 13:29 мск. Неполадки продлились несколько часов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram сбои неполадки Ближний Восток Иран Израиль Ливан
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