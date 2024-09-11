Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборах

Трамп: Израиль исчезнет в течение двух лет при победе Харрис на выборах

Израиль перестанет существовать в течение двух лет в случае избрания Харрис, поскольку она его «ненавидит», считает Трамп. И он, и Харрис ранее выражали поддержку израильтянам

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис ненавидит Израиль, поэтому в случае ее победы на выборах главы государства эта страна исчезнет с политической карты мира. Об этом заявил кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов, трансляцию ведет РБК.

«Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я считаю, что Израиль не будет существовать в течение двух лет. И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом. Она ненавидит Израиль», — заявил Трамп.

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В то же время, по словам экс-президента, Харрис «по-своему ненавидит» арабское население, «потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль». «Израиля не будет», — заключил Трамп.

Харрис ранее говорила, что готова поддерживать Израиль в случае избрания президентом США. Вместе с тем вице-президент подчеркивала, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

По мнению Харрис, необходимо добиться заключения сделки об освобождении из сектора Газа израильских заложников, взятых в плен ХАМАС. «Эта война должна закончиться», а единственным способом ее завершить является выработка «двухгосударственного решения».

Трамп называл войну Израиля и ХАМАС битвой добра со злом, в которой стороны не равны. «Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом», — говорил он, подчеркивая, что также поддерживает израильтян.