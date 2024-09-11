 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборах

Трамп: Израиль исчезнет в течение двух лет при победе Харрис на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль перестанет существовать в течение двух лет в случае избрания Харрис, поскольку она его «ненавидит», считает Трамп. И он, и Харрис ранее выражали поддержку израильтянам

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис ненавидит Израиль, поэтому в случае ее победы на выборах главы государства эта страна исчезнет с политической карты мира. Об этом заявил кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов, трансляцию ведет РБК.

«Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я считаю, что Израиль не будет существовать в течение двух лет. И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом. Она ненавидит Израиль», — заявил Трамп.

Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборах
Video

В то же время, по словам экс-президента, Харрис «по-своему ненавидит» арабское население, «потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль». «Израиля не будет», — заключил Трамп.

В Израиле заявили о «чувстве беспомощности» США перед ХАМАС
Политика

Харрис ранее говорила, что готова поддерживать Израиль в случае избрания президентом США. Вместе с тем вице-президент подчеркивала, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

По мнению Харрис, необходимо добиться заключения сделки об освобождении из сектора Газа израильских заложников, взятых в плен ХАМАС. «Эта война должна закончиться», а единственным способом ее завершить является выработка «двухгосударственного решения».

Трамп называл войну Израиля и ХАМАС битвой добра со злом, в которой стороны не равны. «Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом», — говорил он, подчеркивая, что также поддерживает израильтян.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Камала Харрис Дональд Трамп предвыборные дебаты Израиль
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над Трампом
Политика
Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с Трампам
Политика
Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» Китаю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Трамп заявил, что Харрис превратит США в «Венесуэлу на стероидах»Политика, 06:44
Трамп допустил искренность слов Путина о поддержке ХаррисПолитика, 06:28
Трамп заявил, что «получил пулю в голову» из-за риторики демократовПолитика, 06:13
Трамп заявил о связях семьи Байдена с Россией и УкраинойПолитика, 06:05
Каждый четвертый россиянин задумался о смене работы осеньюЭкономика, 06:00
Трамп пообещал организовать переговоры Путина и ЗеленскогоПолитика, 05:34
Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога МинздраваОбщество, 05:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборахПолитика, 05:15
Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над ТрампомПолитика, 05:09
Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-ПетербургОбщество, 04:57
Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с ТрампамПолитика, 04:52
Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» КитаюПолитика, 04:43
Трамп назвал Харрис марксисткойПолитика, 04:40
В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки ДеснаОбщество, 04:32