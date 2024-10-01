Трамп заявил, что войну на Ближнем Востоке можно было предотвратить

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп после атаки Ирана на Израиль заявил, что при нем войны на Ближнем Востоке не было и ее можно было предотвратить.

«При «президенте Трампе» у нас не было войны на Ближнем Востоке, не было войны в Европе и была гармония в Азии, не было инфляции, не было катастрофы в Афганистане. Вместо этого у нас был мир», — написал Трамп в своем заявлении по поводу иранской атаки по Израилю.

Политик отметил, что когда он был у власти, Иран был «под полным контролем». Сейчас же президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ведут страну на «грань Третьей мировой войны».

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти».

«Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — заключил бывший президент.

Он пообещал, что если выиграет выборы, то во всем мире «снова воцарится мир». «Если Камала получит еще четыре года, мир превратится в дым», — заключил Трамп.

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Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Перед атакой Иран предупредил о своих планах Россию и США, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты.