 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Трамп заявил, что войну на Ближнем Востоке можно было предотвратить

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп после атаки Ирана на Израиль заявил, что при нем войны на Ближнем Востоке не было и ее можно было предотвратить.

«При «президенте Трампе» у нас не было войны на Ближнем Востоке, не было войны в Европе и была гармония в Азии, не было инфляции, не было катастрофы в Афганистане. Вместо этого у нас был мир», — написал Трамп в своем заявлении по поводу иранской атаки по Израилю.

Политик отметил, что когда он был у власти, Иран был «под полным контролем». Сейчас же президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ведут страну на «грань Третьей мировой войны».

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти».

«Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — заключил бывший президент.

Он пообещал, что если выиграет выборы, то во всем мире «снова воцарится мир». «Если Камала получит еще четыре года, мир превратится в дым», — заключил Трамп.

Трамп заявил, что войну на Ближнем Востоке можно было предотвратить
Video

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Перед атакой Иран предупредил о своих планах Россию и США, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дональд Трамп США Израиль Иран Ближний Восток
Материалы по теме
Иран заявил, что использовал при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты
Политика
CNN узнал о заседании руководства Израиля в бункере во время атаки Ирана
Политика
Иран оценил удар по Израилю как выполненный «должным образом» ответ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 18:04
ЦСКА победил «Пари НН» в гостевом матче Кубка РоссииСпорт, 22:54
Генсек ООН осудил «эскалацию за эскалацией» на Ближнем ВостокеПолитика, 22:31
ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче КХЛСпорт, 22:24
Reuters узнал о переводе верховного лидера Ирана в безопасное местоПолитика, 22:18
Трамп заявил, что войну на Ближнем Востоке можно было предотвратитьПолитика, 22:10
Кремль опроверг сообщения о подготовке переговоров Нетаньяху и ПутинаПолитика, 21:58
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. ГлавноеПолитика, 21:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ABBYY объяснила массовые увольнения россиян «путем трансформации»Технологии и медиа, 21:54
Росавиация рекомендовала отменить полеты в три страны из-за атаки ИранаПолитика, 21:45
В Иране заявили об уничтожении израильских F-35 в результате удараПолитика, 21:42
Иран заявил, что использовал при ударе по Израилю гиперзвуковые ракетыПолитика, 21:38
CNN узнал о заседании руководства Израиля в бункере во время атаки ИранаПолитика, 21:34
Погрузка на сети РЖД показала самое большое снижение с начала годаБизнес, 21:33
Reuters узнал, что Иран предупредил США и Россию об атаке на ИзраильПолитика, 21:32