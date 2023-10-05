 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Комиссия «Матрёшка» провела в Баварии обыски по «делу Усманова»

Reuters: спецкомиссия «Матрёшка» провела в Германии обыски по «делу Усманова»
Сюжет
Война санкций
Reuters сообщил об обысках в объектах недвижимости в Баварии, которые следователи связывают с Алишером Усмановым. Пресс-служба бизнесмена назвала это «новой главой в охоте на ведьм»
Фото: Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Немецкая полиция и таможня провели обыски на нескольких объектах недвижимости на юге Германии, которые принадлежат попавшему под санкции ЕС гражданину России, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что эти действия связаны с недвижимостью, которая, как утверждает следствие, может принадлежать основателю холдинга USM Алишеру Усманову.

Созданная санкционным управлением немецкой таможни специальная комиссия «Матрёшка» заявила, что обыски провели в Мюнхене и Тегернзее в Баварии.

В пресс-службе Усманова РБК сообщили, что действия правоохранительных органов Германии в отношении бизнесмена вызывают «огромное удивление» и «чувство стыда».

Представитель предпринимателя заявил, что еще в мае 2022 года он передал немецким властям информацию обо всем имуществе, которое он прибрел в ЕС за последние 20 лет, а также сведения о доходах и расходах за этот период. Информация, указали в пресс-службе, сопровождалась отчетами аудиторов. Отдельно Усманов упоминал, что был учредителем траста с имуществом, но больше не является его владельцем и не имеет прав контроля или управления, поэтому не может знать, что происходит с принадлежащей трасту собственностью, сказали представители бизнесмена.

Действия немецкой полиции они назвали похожими на попытку «сформировать новое абсурдное обвинение против него» и «начать новую главу в этой охоте на ведьм».

Читайте на РБК Pro
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Какие цифровые сервисы востребованы за границей у релокантов из России
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы

Forbes оценивает состояние Усманова в $14,4 млрд.

В прошлом году на 24 объектах недвижимости в Германии прошли обыски, для которых задействовали более двух сотен немецких силовиков. Speigel и Merkur писали, что Усманова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на €555 млн.

В мае этого года суд во Франкфурте признал незаконными обыски на виллах, которые немецкая прокуратура связывала с Усмановым. Еще один иск бизнесмена подан в Конституционный суд.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Алишер Усманов обыски Германия санкции ЕС
Материалы по теме
Суд в Германии признал незаконным обыск в офисе адвокатов Усманова
Политика
ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов
Политика
Мельниченко сравнил санкции Запада с ядерной бомбардировкой Хиросимы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 18:18
Комиссия «Матрёшка» провела в Баварии обыски по «делу Усманова» Политика, 22:00
Клуб Кокорина выиграл первый матч на групповом этапе Лиги Европы Спорт, 22:00
Пытавшегося убить Елизавету II британца приговорили к 9 годам заключения Политика, 21:58
«Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» благодаря голу Радулова в овертайме Спорт, 21:45
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 21:41
В Раде заявили, что у Киева без помощи США кончится оружие через месяц Политика, 21:28
Лучший игрок НБА предпочел сыграть на Олимпиаде за США вместо Франции Спорт, 21:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Старовойт сообщил о работе ПВО над Курским районом Политика, 21:23
Сможет ли встреча по Украине в Турции приблизить завершение конфликта Политика, 21:20
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Макрон посчитал контрпродуктивными санкции против Азербайджана Политика, 21:00
Путин рассказал об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник» Политика, 20:53
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45