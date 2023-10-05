Комиссия «Матрёшка» провела в Баварии обыски по «делу Усманова»

Reuters сообщил об обысках в объектах недвижимости в Баварии, которые следователи связывают с Алишером Усмановым. Пресс-служба бизнесмена назвала это «новой главой в охоте на ведьм»

Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Немецкая полиция и таможня провели обыски на нескольких объектах недвижимости на юге Германии, которые принадлежат попавшему под санкции ЕС гражданину России, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что эти действия связаны с недвижимостью, которая, как утверждает следствие, может принадлежать основателю холдинга USM Алишеру Усманову.

Созданная санкционным управлением немецкой таможни специальная комиссия «Матрёшка» заявила, что обыски провели в Мюнхене и Тегернзее в Баварии.

В пресс-службе Усманова РБК сообщили, что действия правоохранительных органов Германии в отношении бизнесмена вызывают «огромное удивление» и «чувство стыда».

Представитель предпринимателя заявил, что еще в мае 2022 года он передал немецким властям информацию обо всем имуществе, которое он прибрел в ЕС за последние 20 лет, а также сведения о доходах и расходах за этот период. Информация, указали в пресс-службе, сопровождалась отчетами аудиторов. Отдельно Усманов упоминал, что был учредителем траста с имуществом, но больше не является его владельцем и не имеет прав контроля или управления, поэтому не может знать, что происходит с принадлежащей трасту собственностью, сказали представители бизнесмена.

Действия немецкой полиции они назвали похожими на попытку «сформировать новое абсурдное обвинение против него» и «начать новую главу в этой охоте на ведьм».

Forbes оценивает состояние Усманова в $14,4 млрд.

В прошлом году на 24 объектах недвижимости в Германии прошли обыски, для которых задействовали более двух сотен немецких силовиков. Speigel и Merkur писали, что Усманова заподозрили в уклонении от уплаты налогов на €555 млн.

В мае этого года суд во Франкфурте признал незаконными обыски на виллах, которые немецкая прокуратура связывала с Усмановым. Еще один иск бизнесмена подан в Конституционный суд.