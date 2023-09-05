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Война санкций ,  
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Суд в Германии признал незаконным обыск в офисе адвокатов Усманова

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Война санкций
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным и отменил выданный в январе ордер на обыск в офисах мюнхенских адвокатов бизнесмена Алишера Усманова, передают Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на решение суда. Бизнесмена в Германии подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов; он отрицает обвинения.

«Судьи не увидели доказательств преступления со стороны Усманова», — пишет Die Zeit. В издании добавили, что решение было принято в конце июля.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Земельный суд Франкфурта-на-Майне в мае признал незаконными вынесенные в сентябре 2022 года постановления об обысках объектов недвижимости в Германии и яхты Dilbar. Позже суд признал незаконным и ордер на арест, выданный прокуратурой в январе 2023 года.

Представитель Усманова сказал РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера. Он подчеркнул, что это не первая победа адвокатов бизнесмена, ранее другой коллегией того же суда было принято решение о незаконности ордеров на обыск на объектах в Германии, которые, как утверждает защита, Усманову не принадлежат, в том числе в небольшой квартире сына его умершего друга в Гессене. Он выразил надежду, что позиция Усманова будет выслушана и в Конституционном суде.

Состояние Усманова — $14,4 млрд, он занимает восьмое место среди российских бизнесменов, по подсчетам Forbes.

Усманов попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года.

Теги
Алишер Усманов Германия обыск Франкфурт-на-Майне
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