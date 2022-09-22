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На вилле Усманова в Германии прошел обыск

Представитель миллиардера утверждает, что он не является налоговым резидентом ФРГ
Фото: Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Федеральная полиция Германии проводит обыск на вилле миллиардера Алишера Усманова в Баварии под Мюнхеном, на озере Тегернзее, передают Spiegel и Merkur.

В рейде принимали участие сотрудники Федерального управления уголовной полиции и Департамента налоговых расследований, а также спецназ.
Пресс-секретарь прокуратуры Мюнхена сообщила, что в обыске приняли участие 250 сотрудников силовых структур, всего следственные действия прошли на 24 объектах.

Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press Фото:Alexandra Beier / Getty Images Фото:Alexandra Beier / Getty Images Фото:Alexandra Beier / Getty Images

Кроме того, следователи работают по делам об уклонении от уплаты налогов. Как поясняет Spiegel, немецкие власти считают Усманова налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени именно в резиденции под Мюнхеном. Согласно информации издания, Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год.

Merkur утверждает, что «самого Усманова больше нет ни в Европе, ни на озере Тегернзее». По данным издания, он отправился на родину, в Узбекистан.

В разговоре со Spiegel представитель миллиардера заявил, что Усманов с 2014 года платит налоги в России и что благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии. «Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издания слова представителя бизнесмена.

РБК направил запрос представителю Усманова.

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Абрамович и Усманов выбыли из десятки богатейших людей Британии
Бизнес
Роман Абрамович

Весной 2022 года Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен заявил о несправедливости включения в санкционные списки, что, по его словам, было сделано на основании «сфабрикованных и голословных обвинений», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». В мае он решил обжаловать включение в санкционный список Евросоюза в Европейском суде общей юрисдикции.

В конце марта Forbes сообщил об аресте во Франции двух вертолетов, предположительно принадлежащих Усманову. В Министерстве экономики и финансов Франции подтвердили заморозку права владения на вертолеты Airbus EC-175 и Eurocopter EC-155. Первый был арестован в Ле-Кастелле на Лазурном Берегу 22 марта, второй — в Монте-Карло 25 марта. Позднее Forbes сообщил о конфискации в Германии 156-метровой суперъяхты Dilbar. С конца октября прошлого года Dilbar находилась на верфях немецкой судостроительной компании Blohm+Voss для переоборудования. В апреле Федеральное ведомство уголовной полиции Германии установило, что владельцем суперъяхты Dilbar, была Гульбахор Исмаилова, которую BKA называла сестрой Алишера Усманова. В ведомстве констатировали, что таким образом судно подпадает под санкции и арест на него был наложен законно. 

 Forbes ставит Усманова на седьмое место в списке богатейших людей России, его состояние в рейтинге за 2022 год издание оценило в $11,5 млрд.

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Алишер Усманов Германия
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