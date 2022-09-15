Путин заявил об «уродливых очертаниях» попыток создать однополярный мир

В разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином президент Владимир Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приняли «уродливые очертания». Ранее он сказал, что эта система уходит в прошлое, поскольку тормозит развитие

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания и они абсолютно неприемлемы для большинства государств. Это заявление он сделал на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию вел РБК.

Сказав это, российский лидер подчеркнул, что Москва высоко оценивает сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису и готова разъяснить свою точку зрения, понимая вопросы и озабоченности Китая на этот счет.

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в июле, Путин говорил, что сейчас наступает новый этап в истории, когда однополярная система мира уходит в прошлое. По его словам, в этой новой эпохе «только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста».

Президент утверждал, что «модель тотального доминирования золотого миллиарда» была тормозом мирового развития, поскольку несправедливо делит народы «на первый и второй сорт». Таким образом, лежащая в основе этой модели «либеральная, глобалистская идеология», сказал президент, «приобретает черты тоталитаризма» и сдерживает свободное историческое созидание. «Элиты золотого миллиарда» «панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития», — отметил Путин.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что проводимая Россией на территории Украины военная операция будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и нарушать принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств. «И заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников», — заявил Лавров, подчеркнув, что «эпоха колониализма ушла в прошлое».