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Лавров счел тщетными попытки остановить развитие центров многополярности

Лавров: США и ЕС стремятся восстановить колониальную зависимость Африки
Китай, Индия, Турция, Египет, страны Персидского залива и Латинской Америки станут центрами многополярности, и никакие «визиты с менторскими советами» и гибридные войны Запада этому не помешают, заверил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Гибридные войны, которые развязывает Запад, не остановят развитие новых центров экономической и политической силы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он назвал создание многополярного мира «неостановимым процессом». Максимум, на что могут рассчитывать США, ЕС и НАТО, которые «пытаются обратить этот процесс вспять», это небольшое торможение «объективного хода истории», подчеркнул министр.

«Такие страны, как Китай и Индия, уже по многим показателям перегоняют США и членов ЕС. В качестве влиятельных самостоятельных центров развиваются Турция, Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны», — отметил Лавров.

По его словам, эти страны в будущем станут центрами многополярности.

Лавров добавил, что страны Африки также обладают колоссальным потенциалом и богатейшими природными ресурсами, которые несколько веков подлежали эксплуатации со стороны Запада. Он подчеркнул, что западные страны предпочли бы сохранить эту эксплуататорскую политику.

Помимо этого американские и европейские делегации во время визитов в страны Африки «с упорством требуют не сотрудничать с Россией» — «не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости», подчеркнул дипломат.

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Глава МИД России назвал БРИКС «воплощением глобальной многополярности». Несмотря на то, что сейчас в организации состоят пять стран: Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, интерес к подключению к ее работе проявляют более 12 государств.

«Часы многополярной истории тикают в правильном направлении», — заключил он.

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Виктория Громова Виктория Громова
Сергей Лавров Запад гибридная война
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