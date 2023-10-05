Шойгу доложил о девяти новых резервных полках для военной операции

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Минобороны сформировало девять резервных полков, пополняемых контрактниками, для группировок войск в зоне военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск.

«У нас сформированы по каждой, фактически, по каждой группировке резервные полки, которые готовятся. <...> Идет естественное их постоянное пополнение», — рассказал Шойгу.

Министр отметил, что за последний месяц военные набрали 38 тыс. добровольцев: «Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз».

О формировании резервов в составе отдельной армии Шойгу рассказывал в конце июня. Он тогда оценивал срок завершения этого процессы на конец июня. Более 3,7 тыс. единиц техники уже было поставлено для формирования соединений.

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