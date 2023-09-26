Медведев: с января на военную службу по контракту поступили 325 тыс. человек

Медведев назвал число принятых на военную службу по контракту с января

В России с начала 2023 года набрали 325 тыс. контрактников, сообщил Медведев. В середине сентября президент Путин говорил, что ежедневно контракт подписывают 1–1,5 тыс. человек

Фото: Александр Река / ТАСС

В России с начала 2023 года на военную службу по контракту «в интересах объединенной группировки войск» принято более 325 тыс. человек. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев со ссылкой на данные Минобороны.

По его словам, продолжается работа по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военных.

«C 1 января текущего года по 26 сентября в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин 15 сентября объявил, что с российскими ВС подписали контракты 300 тыс. человек за последние 6–7 месяцев. По словам главы государства, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт.

При заключении контракта на срок не менее года единоразово выплачивают 195 тыс. руб., а также дополнительную выплату от регионов.

Для участников спецоперации размер ежемесячного денежного довольствия начинается от 204 тыс. руб. для рядовых. За день участия в наступлении предусмотрена выплата 8 тыс. руб., за 1 км продвижения в штурмовых отрядах — 50 тыс. руб., за захват или уничтожение украинской техники — от 50 тыс. руб.

Помимо этого, при увольнении со службы в связи с военной травмой положено более 3 млн руб., при гибели военнослужащих — свыше 12 млн руб.

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил Путину о выполнении задания по мобилизации 300 тыс. человек.

В сентябре этого года Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, отметил, что пока в стране активно идет набор по контракту.