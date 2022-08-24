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Посольство России возмутилось позицией США по убийству Дугиной

Посольство России в Вашингтоне выразило возмущение официальной позицией США по поводу убийства Дарьи Дугиной, говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

Накануне официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США не исключают, что это могла быть «операция под чужим флагом» якобы со стороны России.

«Мы глубоко возмущены тем, что власти США воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы в очередной раз распространить ряд безответственных русофобских заявлений», — говорится в сообщении посольства.

Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за убийство Дугиной
Политика
Владимир Зеленский

29-летняя журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция», ее машина взорвалась на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Ее отец планировал ехать с ней, но сел в другой автомобиль, писал Telegram-канал «112». Следственный комитет счел, что убийство было заказным.

Через два дня после смерти Дугиной Федеральная служба безопасности сообщила, что раскрыла убийство. что раскрыла убийство. По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявила ФСБ.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за убийство Дугиной. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он.

Дарья Дугина была философом и политологом. Как и ее отец Александр Дугин, она продвигала теорию евразийства, которая предполагает, что Россия является ядром евразийского пространства и противостоит атлантизму США и Великобритании. Дугина выступала за консерватизм и национал-большевизм в России, оформление новой «русской идеи».

Она поддерживала военную операцию России на Украине. В июне этого года Дугина ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, где держали оборону украинские военные. Об этом она рассказывала в видео на YouTube. В июле этого года Дугина попала под британские санкции. Александр Дугин находится под санкциями США из-за Украины, также ограничения против него ввели Канада и Австралия.

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