Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 16:13
Рогозин счел твит Маска об Украине следствием влияния русской женщины Политика, 22:17
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 22:15
Президент Болгарии объяснил несогласие с членством Украины в НАТО Политика, 22:09
СКА отыграл у ЦСКА две шайбы и победил в овертайме Спорт, 22:07
Организаторы Лондонского марафона сообщили о смерти 36-летнего участника Спорт, 21:49
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 21:49
Медведев напомнил о подрыве США нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа Политика, 21:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Рублев счел условие МОК осудить спецоперацию возможностью выбора карьеры Спорт, 21:40
«Крылья Советов» и «Краснодар» не забили друг другу мячей в РПЛ Спорт, 21:36
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:26
Россия ввела санкции против бывшего газохранилища «Газпрома» в Германии Политика, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции Бизнес, 20:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин счел твит Маска об Украине следствием влияния русской женщины

Рогозин: пост Маска о конфликте на Украине стал следствием влияния российской космонавтки
Анна Кикина
Анна Кикина (Фото: NASA)

Российская космонавтка Анна Кикина, скорее всего, «повлияла» на предпринимателя Илона Маска перед написанием поста о «наиболее вероятном» исходе конфликта между Россией и Украиной. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — указал он.

Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором предположил, как бы мог завершиться конфликт на Украине. По его мнению, конфликт может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. По состоянию на 22:15 мск 55% пользователей согласились с его доводами, а 45% не поддержали их.

Маск назвал «наиболее вероятный» исход конфликта между Россией и Украиной
Политика
Илон Маск

Материал дополняется
 

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter