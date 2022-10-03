Рогозин счел твит Маска об Украине следствием влияния русской женщины

Анна Кикина (Фото: NASA)

Российская космонавтка Анна Кикина, скорее всего, «повлияла» на предпринимателя Илона Маска перед написанием поста о «наиболее вероятном» исходе конфликта между Россией и Украиной. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — указал он.

Ранее Маск опубликовал в Twitter пост, в котором предположил, как бы мог завершиться конфликт на Украине. По его мнению, конфликт может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. По состоянию на 22:15 мск 55% пользователей согласились с его доводами, а 45% не поддержали их.

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