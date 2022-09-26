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Племянника Назарбаева приговорили к шести годам заключения

Суд Казахстана приговорил племянника Назарбаева к шести годам тюрьмы
Кайрата Сатыбалдыулы признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств двух компаний. Ему назначили шесть лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности
Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы (Фото: kazguu.kz)

Байконурский районный суд Астаны приговорил племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает NUR.KZ.

Суд постановил конфисковать его имущество, а также внести представление на имя президента о лишении его звания генерал-майора, орденов «Курмет» и «Парасат». Сатыбалдыулы также запрещено в течение 10 лет занимать должности на госслужбе, в национальных компаниях и Нацбанке.

22 сентября Сатыбалдыулы подписал процессуальное соглашение, по которому признал вину и размер причиненного вреда, — в этом же документе были прописаны сроки наказания. Сатыбалдыулы инкриминировали следующие статьи УК Казахстана:

  • ч. 3 ст. 28 — признание организатором уголовного правонарушения или лицом, создавшим преступную группу и руководившим ею;
  • ч. 4 ст. 189 — присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере;
  • ч. 4 ст. 195 — причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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Тогда же прокурор потребовал приговорить подсудимого к шести годам с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе.

«Сущность соглашения мне понятна, я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен», — заявил Сатыбалдыулы.

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Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. Позже стало известно о подозрении в крупных хищениях в Центре транспортного сервиса.

Также сообщалось, что Сатыбалдыулы уже возместил ущерб в 12 млрд тенге (1,4 млрд руб.) и 28 млрд тенге (3,4 млрд руб.) компаниям ЦТС и «Казахтелеком» соответственно, что было признано смягчающим обстоятельством.

После отставки Назарбаева и массовых протестов в начале 2022 года казахстанские власти начали убирать упоминания об экс-президенте из публичного пространства. Ключевых постов в государстве лишились три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники, а самого политика отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»).

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Казахстан Нурсултан Назарбаев суд тюремное заключение
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