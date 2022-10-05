Большинство жителей ЕС выступили за продолжение поставок оружия Украине

Число поддерживающих поставки оружия Украине жителей ЕС снизилось, но их еще большинство

Больше всего поддерживают поставки оружия Украине жители Польши, меньше всего — Италии. При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза поддерживается большинством жителей всех стран ЕС

Фото: Toby Melville / Reuters

Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений на Украину, а в Германии такой позиции придерживается 61% населения. Об этом сообщает Deutsche Welle (признан СМИ-иноагентом) со ссылкой на опрос Eupinions немецкого Фонда Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung).

Опрос проводился в июне 2022 года. В нем приняли участия 12 тыс. человек, проживающих на территории всего Евросоюза.

Из данных опроса следует, что Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве не поддержали идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев.

Поляки же, напротив, являются самыми активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.

При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия на Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого из них.

Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине, согласно опросу, встречается среди групп населения в возрасте 16–25 и 56–70 лет.

Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь уменьшилась, пишет DW. Наиболее заметный спад во Франции, где количество тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву, сократилось на 8%. «В марте все пребывали в состоянии шока и желание поддержать Украину было очень велико. Три месяца спустя шок прошел, но желание оказать поддержку велико по-прежнему, хотя негативные последствия (санкций ЕС в отношении России) и стали более заметны в повседневной жизни. Эта выдержка — политический капитал, который необходимо развивать», — прокомментировала результаты опроса эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Хоффман.

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Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах беженцев с Украины, то в июне она оставалась высокой по всему Евросоюзу — 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте этот показатель был на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8%, в Нидерландах — 7%, а в Польше — 6%.

Кроме этого, две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. В Польше за европейскую перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а в Германии и Франции — по 60%.

Исследователи также выяснили отношение жителей ЕС к зависимости от энергоносителей из России. Так, согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независимым от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.

Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС — 69%.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. При этом в качестве целей он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Евросоюз после начала российской спецоперации ввел против Москвы санкции, а многие страны ЕС начали поставки Киеву летальных вооружений. Среди таких стран крупнейшие экономики Евросоюза: Германия, Франция, Италия, Бельгия, Швеция, Норвегия и Польша.

В конце сентября газета Zeit и журнал ARD Kontraste опубликовали совместное расследование, где также говорилось, что немецкие разведслужбы с мая передают Украине спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения с одобрения федерального канцлера Олафа Шольца. Все эти данные, писали издания, потенциально могут использоваться в военных целях.

Кроме этого, ЕС активно поддерживает Украину за счет пакетов финансовой помощи. Гуманитарная помощь институтов ЕС на середину июня, по подсчетам Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), превысила $1,3 млрд, финансовая — $11,6 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 7 сентября оценила общую помощь ЕС Украине в €10 млрд.