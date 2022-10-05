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МИД Казахстана вызовет посла России после заявления Захаровой

МИД Казахстана: украинский посол покинет страну, когда будет назначен новый

Российского посла Алексея Бородавкина вызовут в МИД Казахстана 5 октября в связи с заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за возвращения в Астану украинского посла Петра Врублевского, который ранее публично призывал «убивать как можно больше русских». Об этом ТАСС рассказал представитель казахского внешнедипломатического ведомства.

Накануне Захарова заявила, что Казахстан нарушил свои заверения о том, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану. Она также объявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России.

Материал дополняется


 

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