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МИД Казахстана заявил об извинениях посла Украины за слова о русских

В опубликованном в августе интервью посол в Казахстане Петр Врублевский заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Впоследствии дипломат пояснил, что сказал это на фоне напряженного эмоционального состояния
Петр Врублевский
Петр Врублевский (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в Министерство иностранных дел страны, и он принес извинения за свои высказывания об «убийстве русских». Об этом заявил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

«Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что высказался на фоне напряженного эмоционального состояния, потому что у него дома идет война», — сказал Смадияров (цитата по Informburo.kz). Он добавил, что на фоне ситуации на Украине заявления, подобные словам Врублевского, неприемлемы, а дипломатия должна быть «направлена на сближение».

По словам Смадиярова, извинения посол принес на встрече с замминистра Ермухамбетом Конуспаевым. Сейчас Врублевский находится в отпуске.

Посла Украины вызвали в МИД Казахстана после слов об убийстве русских
Политика
Петр Врублевский&nbsp;(слева) и заместитель министра иностранных дел Казахстана&nbsp;Ермухамбет Конуспаев

Фрагмент интервью с Врублевским блогеру Диасу Кузаирову в августе опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. В коротком отрывке посол заявляет, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Комментируя эти высказывания, Захарова заявила, такое «может говорить только посол террористического режима». Позднее Захарова раскритиковала и молчание Киева по этому поводу, заявив, что отсутствие комментариев говорит об одобрении украинскими властями слов Врублевского.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку высказывания дипломата. МИД Казахстана заявил о неприемлемости слов Врублевского и вызвал его для беседы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Казахстан посол Украины Украина
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