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Посла Украины вызвали в МИД Казахстана после слов об убийстве русских

МИД Казахстана вызвал посла Украины в стране Петра Врублевского, чтобы заявить ему о несоответствии ранга дипломатического представителя с высказыванием о русских
Петр Врублевский&nbsp;(слева) и заместителя министра иностранных дел Казахстана&nbsp;Ермухамбет Конуспаев
Петр Врублевский (слева) и заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев (Фото: gov.kz)

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики после его заявлений, сделанных в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В этом интервью Врублевский сказал, что цель Украины — убить как можно больше русских.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — говорится в сообщении МИДа Казахстана.

В Казахстане сочли неприемлемыми слова посла Украины об убийстве русских
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Петр Врублевский

Фрагмент интервью Врублевского опубликовала 22 августа в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. На этом видео Врублевский говорит, что Украина собирается «убить как можно больше русских», и что «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям».

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — прокомментировала Захарова.

Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при президенте республики — осудил заявление посла. «В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — заявили в ассамблее.

Следственный комитет России сообщил, что даст оценку видео: установит личности всех участников, а также проверит их причастность к уже совершенным преступлениям против российских военнослужащих.

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Петр Врублевский — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане.

До своего назначения в Казахстан в 2020 году был советником-посланником посольства Украины в Белоруссии, начальником управления протокола секретариата кабмина Украины и возглавлял управление сотрудничества с ЕС одного из департаментов Минэкономразвития Украины.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина Казахстан Россия международные отношения
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