СК проверит слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Петр Врублевский (Фото: ULYSMEDIA / YouTube)

Следственный комитет России даст оценку высказываниям полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских, сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что в соцсетях было опубликовано видео с мужчиной — по предварительным данным, это Врублевский — который говорит, что целью Украины является убить как можно больше русских.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», — заявили в СК.

Фрагмент интервью Врублевского опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала Захарова.