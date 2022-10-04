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МИД России вызвал посла Казахстана из-за «воинствующего русофоба»

МИД России вызвал посла Казахстана после возвращения украинского посла в Астану
Украинский посол в Казахстане вновь находится в Астане и посещает дипломатические приемы, несмотря на обещания Москве выслать его, утверждает Захарова. В МИД Казахстана говорили, что Врублевский находится в отпуске
Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев (Фото: kazembassy.ru)

В МИД России 4 октября был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев после возвращения украинского посла Петра Врублевского, который ранее публично призывал «убивать как можно больше русских». Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова.

После того как 21 августа украинский посол в интервью блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских», российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата из Казахстана. Астана пообещала, что Врублевский безвозвратно покинет страну в самые сжатые сроки.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — отметила она.

Кошербаеву указали на категорическую неприемлемость подобной ситуации.

МИД Казахстана заявил об извинениях посла Украины за слова о русских
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Петр Врублевский

Фрагмент интервью с Врублевским в августе опубликовала Захарова. Она заявила, что такое «может говорить только посол террористического режима». Позднее она раскритиковала молчание Киева по этому поводу, заявив, что отсутствие комментариев говорит об одобрении украинскими властями слов дипломата.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку высказываниям дипломата.

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МИД Казахстана заявил о неприемлемости слов Врублевского и вызвал его для беседы. «Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — отметили в МИД Казахстана.

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров 5 сентября отметил, что посол принес извинения на встрече с замминистра Ермухамбетом Конуспаевым. «Он принес свои извинения и сказал, что высказался на фоне напряженного эмоционального состояния, потому что у него дома идет война», — отметил Смадияров.

Тогда он добавил, что Врублевский находится в отпуске.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД Россия Казахстан посол Украина
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