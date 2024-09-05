Макрон после самого молодого премьера Франции назначил самого старого

Барнье в возрасте 73 лет стал самым пожилым премьером Франции, назначенным на этот пост. Его предшественник Атталь, напротив, считался самым молодым. Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны»

Мишель Барнье (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, передает BFMTV.

Новый премьер был выбран после серии консультаций между главой государства и основными политическими силами, пишет канал.

Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов», говорится в сообщении Елисейского дворца, выдержку из которого привел BFMTV.

Президент гарантировал, что новые премьер и правительство будут соответствовать условиям, при которых станут «максимально стабильными». Кроме того, у них будет возможность «объединять настолько широко, насколько это возможно».

Барнье 73 года. Он стал самым пожилым французским премьером, назначенным на этот пост. Его предшественник Габриэль Атталь был самым молодым политиком в этой должности — на момент назначения ему исполнилось 34 года.

Барнье представляет партию «Республиканцы». Ее коалиция по итогам июльских парламентских выборов получила 63 места в национальном собрании Франции (нижней палате парламента).

Барнье родился 9 января 1951 года в Ла-Тронше в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Политикой увлекся еще в подростковом возрасте, тогда же примкнул к голлистам (сторонники президента де Голля).

Карьеру в политике начал в 1973 году, став руководителем одного из проектов в канцелярии министра окружающей среды Робера Пужада. В 1978 году был избран депутатом от Савойи в возрасте 27 лет, став самым молодым членом национального собрания. В 1993 году вошел в правительство Франсуа Миттерана как министр окружающей среды.

Занявший в 1995 году пост президента Франции Жак Ширак в мае того же года назначил Барнье министром-делегатом по европейскому бизнесу. Позднее, в 1999–2004-м, тот был европейским комиссаром по региональной политике. В 2004 году Ширак назначил Барнье министром иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена. Президент Николя Саркози в 2007 году назначил его министром сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.

В феврале 2010 года Барнье вернулся в Еврокомиссию, возглавив отдел внутреннего рынка и услуг. В феврале 2015-го стал специальным советником по политике обороны и безопасности Европейской комиссии. С ноября 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя рабочей группы Европейского союза по отношениям с Великобританией (находясь на этом посту, написал колонку для РБК). В августе 2021 года выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции от «Республиканцев», но вышел из гонки еще на этапе партийного голосования за кандидата.

Правительство Франции по итогам парламентских выборов не удавалось сформировать почти два месяца, поскольку ни одна из сил не получила большинства. Победу на выборах одержала коалиция «Новый народный фронт» (NFP), получившая 184 из 577 мест.

Макрон отказался назначить премьером кандидата от левых Люси Касте. Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) после этого инициировала процедуру импичмента президента.