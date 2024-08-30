Le Parisien узнала о желании премьера Олланда возглавить кабмин Франции

Казнев хочет вернуться на пост премьера, поскольку считает себя единственным, кто может разрешить ситуацию, сказал источник издания. По данным Le Parisien, поддержка его кандидатуры растет и в окружении Макрона

Экс-премьер Франции Бернар Казнёв (партия «Соглашение»), занимавший этот пост в течение полугода с декабря 2016 года по май 2017 года при президента Франсуа Олланде, заявил о желании вновь возглавить правительство страны. Об этом заявили Le Parisien несколько источников, встречавшихся с политиком в последние дни.

«Он действительно этого хочет, потому что готов принять вызов и осознает, что он единственный, кто может разрешить ситуацию», — сказал газете чиновник, недавно обедавший с экс-премьером. «Он говорит, что предпочитает быть премьер-министром, а не президентом», — отметил собеседник.

По данным издания, имя Казнёва в течение нескольких недель неоднократно упоминалось в Матиньонском дворце — официальной резиденции французского премьера. Его кандидатура имеет ряд преимуществ, а ее поддержка в окружении президента Эмманюэля Макрона со временем возрастает, утверждает Le Parisien со ссылкой на источники.

Имя 61-летнего социалиста Казнева уже называли в числе кандидатов на пост премьера. Он заявлял, что готов предложить свою кандидатуру. По оценке Linternaute, кандидатура Казнева может примирить «Новый народный фронт» и сторонников Макрона.

Чтобы получить большинство голосов «за» от депутатов Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента Франции), будущему премьер-министру потребуется заручиться поддержкой левых, правых и центристов, отмечает Le Parisien. «Кто может это сделать? Не так много людей. Казнёв — человек для этой работы», — сказал изданию один из его сторонников.

По словам представителя социалистов, кандидатура Казнёва будет бойкотирована 100% депутатов ультралевой «Непокоренной Франции» (LFI), Коммунистической партии (PC) и «Экологов» (EELV). Все три партии входят в коалицию «Новый народный фронт» (NFP), одержавшую победу на парламентских выборах во Франции (184 места).

Среди депутатов Социалистической партии (также входит в NFP) 60% будут против назначения Казнёва, 40% — «за», сказал собеседник издания. Член Национального бюро партии Батист Менар, напротив, выразил мнение, что многие депутаты-социалисты поддержат экс-премьера.

Правительство Франции по итогам парламентских выборов не удается сформировать до сих пор, поскольку ни одной из сил не удалось получить большинство. Центристская коалиция союзников Макрона «Вместе!» заняла на выборах второе место, получив 166 мандатов. У ультраправых 143 кресла из 577.

После того, как Макрон отказался назначить премьер-министром Люси Касте, кандидата от NFP, «Непокоренная Франция» потребовала его отставки. Основатель LFI Жан-Люк Меланшон пригрозил Макрону инициировать процесс импичмента, если тот не согласится назначить кандидата от коалиции. Макрон исключил назначение кандидата от левых премьером.