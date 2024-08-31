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Политика ,  
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Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля Макрона

Партия «Непокорившаяся Франция» представила резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента Эмманюэля Макрона. Поводом стал его отказ назначить премьером Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Alex Davidson / Getty Images)

Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в X (ранее Twitter).

«Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции, была отправлена сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить», — написала она. Речь идет о резолюции о созыве парламента для запуска импичмента.

18 августа члены «Непокоренной Франции» потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ на это левые обвинили президента Франции в «институциональном перевороте против демократии» из-за отказа учитывать результаты выборов и пообещали отправить его в отставку.

Люси Касте 37 лет, она работает в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Как говорится в заявлении «Нового народного фронта», Касте «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Статья 68 Конституции Франции, на которую они ссылаются, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата». Один из основателей LFI Жан-Люк Меланшон считает, что «отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене» нарушают требования мандата главы государства.

Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера
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27 августа LFI потребовала от Макрона уйти в отставку. В тот же день телеканал BFMTV анонсировал новые консультации относительно кандидатов на пост премьер-министра.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Франция Эмманюэль Макрон импичмент парламент премьер-министр Левая партия
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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