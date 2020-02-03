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Мишель Барнье и Жозеп Боррель

Как ЕС будет строить отношения с Великобританией после Brexit

Будущее партнерство Евросоюза и Великобритании должно отражать общие ценности обеих сторон и охватывать не только сферу торговли, но и вопросы обороны и безопасности
Фото: Matt Dunham / AP

31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза. Наша семья стала меньше. Это был нерадостный момент для граждан ЕС, впрочем, как и для многих британцев.

Но мы уважаем суверенное решение 52% британских избирателей и готовы открыть новую главу наших отношений.

Если оставить эмоции за скобками, то день 1 февраля, хотя и стал историческим, прошел буднично. Нам удалось обеспечить упорядоченный Brexit, во многом благодаря соглашению о выходе, которое мы заключили с Великобританией. Оно — во всяком случае, пока — сводит к минимуму негативные последствия для наших граждан, предприятий, государственных органов, а также для наших международных партнеров.

В рамках этого соглашения ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в течение которого Великобритания по-прежнему будет участвовать в Европейском таможенном союзе и едином рынке, а также применять законодательство ЕС, несмотря на то, что более не является государством — членом Евросоюза. Кроме того, Великобритания продолжит соблюдать международные соглашения ЕС, о чем мы проинформировали наших международных партнеров вербальной нотой.

Таким образом, переходный период обеспечивает определенную стабильность, гарантировать которую было непросто, учитывая масштаб задачи. Ведь, выходя из ЕС, Великобритания автоматически выходит из сотен заключенных ЕС или от имени ЕС международных соглашений по различным вопросам: торговля, авиация, рыболовство, сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики.

Теперь нам предстоит построить новые партнерские отношения между ЕС и Великобританией. И эта работа начнется через несколько недель, как только 27 стран ЕС одобрят предложенный Европейской комиссией мандат на ведение переговоров. В нем изложены наши условия и цели по достижению как можно более тесного партнерства со страной, которая останется нашим союзником, партнером и другом.

ЕС и Великобританию связывают история, география, культура, общие ценности и принципы, а в международных отношениях — приверженность многостороннему подходу на основе правил. Наше будущее партнерство будет отражать эти связи и общие взгляды. Мы хотим, чтобы наши отношения не ограничивались только сферой торговли. Было бы правильно продолжить совместную работу в сферах безопасности и обороны, то есть там, где у Великобритании есть опыт и ресурсы, совместное использование которых может быть полезным для всех. В мире серьезных вызовов и изменений мы должны советоваться друг с другом и сотрудничать как в двустороннем формате, так и в рамках основных региональных и глобальных форумов, таких как ООН, ВТО, НАТО, «Группа двадцати».

Глобальные вызовы нашего времени — от изменения климата до киберпреступности, терроризма и неравенства— требуют коллективного ответа. И это простая истина, а не какая-то избитая фраза. И чем теснее будет взаимодействие Великобритании с ЕС и партнерами во всем мире, тем выше будут наши шансы на успешное преодоление этих вызовов.

В основе проекта европейской интеграции лежит идея, что вместе мы сильнее, что объединение ресурсов и инициатив является наилучшим путем достижения общих целей. И Brexit ничего не изменит: 27 стран ЕС продолжат и дальше развивать этот проект. Евросоюз останется единым рынком с 450 млн граждан и более чем 20 млн предприятий. Вместе мы по-прежнему будем крупнейшим в мире торговым объединением и крупнейшим в мире донором помощи в целях развития. Наши партнеры могут быть уверены, что мы останемся верны амбициозной повестке открытого миру взаимодействия по широкому кругу вопросов: торговля и инвестиции, борьба с изменением климата, цифровые технологии, взаимосвязанность, безопасность и борьба с терроризмом, права человека и демократия, оборона и внешняя политика.

Мы будем соблюдать наши обязательства. Продолжим выполнять соглашения, которые мы заключили с Россией и другими международными партнерами, и разрабатывать основы для многостороннего сотрудничества во всем мире.
Европейский союз останется партнером, которому можно доверять. ЕС продолжит отстаивать многосторонний подход на основе правил и работать с другими странами и партнерами ради более безопасного и справедливого мира.

Об авторах
Мишель Барнье, глава делегации Евросоюза на переговорах по Brexit Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Brexit, Евросоюз, Великобритания
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