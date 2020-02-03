Как ЕС будет строить отношения с Великобританией после Brexit

Будущее партнерство Евросоюза и Великобритании должно отражать общие ценности обеих сторон и охватывать не только сферу торговли, но и вопросы обороны и безопасности

Фото: Matt Dunham / AP

31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза. Наша семья стала меньше. Это был нерадостный момент для граждан ЕС, впрочем, как и для многих британцев.

Но мы уважаем суверенное решение 52% британских избирателей и готовы открыть новую главу наших отношений.

Если оставить эмоции за скобками, то день 1 февраля, хотя и стал историческим, прошел буднично. Нам удалось обеспечить упорядоченный Brexit, во многом благодаря соглашению о выходе, которое мы заключили с Великобританией. Оно — во всяком случае, пока — сводит к минимуму негативные последствия для наших граждан, предприятий, государственных органов, а также для наших международных партнеров.

В рамках этого соглашения ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в течение которого Великобритания по-прежнему будет участвовать в Европейском таможенном союзе и едином рынке, а также применять законодательство ЕС, несмотря на то, что более не является государством — членом Евросоюза. Кроме того, Великобритания продолжит соблюдать международные соглашения ЕС, о чем мы проинформировали наших международных партнеров вербальной нотой.

Таким образом, переходный период обеспечивает определенную стабильность, гарантировать которую было непросто, учитывая масштаб задачи. Ведь, выходя из ЕС, Великобритания автоматически выходит из сотен заключенных ЕС или от имени ЕС международных соглашений по различным вопросам: торговля, авиация, рыболовство, сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики.